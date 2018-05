TORNO DA TE/ Testo e video: ecco qual è la canzone di Bobby Solo per la Figlia Veronica Satti

29 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Non sono finite le sorprese per Veronica Satti che non solo riabbraccerà suo padre Bobby Solo, ma che ha anche la possibilità di ascoltare un brano che lo stesso cantautore scrisse per lei quando era piccola. Le avversità della vita e le difficoltà con la mamma di lei non la fecero mai uscire, ma stasera al Grande Fratello 2018 per la prima volta abbiamo la possibilità di assistere a un brano inedito del grandissimo Bobby Solo. Questi ha scritto un brano che si intitola Torno da te e che è davvero molto emozionante. Ne possiamo ascoltare solo un breve tratto, riuscendone a capire le potenzialità. Staremo a vedere se proprio Bobby Solo avrà la possibilità di cantarla in televisione oppure se questo brano rimarrà per sempre un affare privato tra Veronica Satti e lo stesso artista. Clicca qui per il video della sorpresa alla ragazza.

BOBBY SOLO SI RIAVVICINA A VERONICA SATTI

La serata del Grande Fratello 2018 è iniziata con una grandissima sorpresa per Veronica Satti. La ragazza ha finalmente ricevuto il tanto atteso segnale da parte del padre Bobby Solo. Barbara d'Urso svela alla ragazza che il cantautore ha voluto mandarle un messaggio anche se non se l'è sentita di parlare in prima persona davanti alle telecamere di Canale 5. Bobby Solo le ha scritto un lungo messaggio in cui augura alla figlia la vittoria della trasmissione e promette che la incontrerà di nuovo per una riconciliazione ma lontano dalle telecamere quando sarà finito il Grande Fratello 2018. Veronica Satti è un misto di soddisfazione e gioia, ma non riesce nemmeno a sbilanciarsi troppo davanti alle telecamere. La ragazza è fiera che il papà abbia avuto la possibilità di conoscerla per la ragazza semplice che è tramite proprio il programma di Canale 5.

