UNA VITA/ Anticipazioni: Liberto e Rosina lasciano Acacias 38

Una vita, anticipazioni 29 maggio: Liberto e Rosina lasciano il quartiere per non disonorare Arturo. Felipe perde tutti i diritti coniugali su Celia, decisa a non tornare da lui.

29 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Una Vita

Oggi, martedì 29 maggio, alle 14.10 su canale 5, torna l’appuntamento con Una Vita, la soap opera spagnola che continua ad appassionare italiano con una trama sempre più avvincente. Prima di scoprire cosa accadrà nella puntata odierna, andiamo a vedere cos’è successo. Cayetana si è recata insieme a Teresa in commissariato per firmare le carte dell’indulto. La maestra ha approfittato dell’occasione per chiedere a Mauro di fare un passo di lei e chiederle di non sposarsi. Il poliziotto, però, convinto che la presenza di Cayetana sarà sempre un ostacolo per il loro rapporto, ha deciso di rinunciare a lei nonostante la ami ancora. La maestra, così, ha cominciato a pensare che il suo futuro sia, per uno strano scherzo del destino, proprio accanto a Fernando. Il futuro professionale di Mauro, invece, è destinato ad avere una svolta. Del Valle è prossimo alla pensione e come suo erede ha indicato proprio il nome di Mauro. Ad Acacias 38, infine, è tornata Fabiana che viene accolta da una minacciosa Ursula, disposta a tutto pur di liberarsi di lei.

UNA VITA: ANTICIPAZIONI 29 MAGGIO

Per Felipe non sembra esserci pace. Dopo la partenza di Celia, l’avvocato ha ricevuto la visita della suocera che l’ha informato della possibilità che il matrimonio venga annullato. Il tribunale ecclesiastico, nel frattempo, in attesa di una decisione definitiva, ha privato Felipe di tutti i diritti coniugali. Come se non bastasse, la madre di Celia ottiene l’ingiunzione per sbatterlo fuori di casa. Arturo, dopo aver sorpreso Liberto e Rosina a baciarsi e aver sfidato a duello il giovane, convoca i due amanti e Rosina per trovare una soluzione. La sarta cerca di mediare per salvare il nipote e, insieme convengono che la soluzione ideale sia la partenza di Liberto e Rosina che lasceranno per un po’ Acacias 38 per trasferirsi in campagna. Una decisione presa sia per salvare l’onore del colonnello che per evitare inutili pettegolezzi su Rosina e Liberto. Teresa, nel frattempo, continua ad essere divisa tra l’amore per Mauro e l’amicizia per Cayetana che le impedisce di vivere la sua storia con il poliziotto al punto da spingerla a sposare Fernando.

