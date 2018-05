Uomini e Donne/ Ida e riccardo e altre due coppie pronte a Temptation Island? L'appello del web (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Alcune coppie nate quest'anno pronte a partecipare a Temptation Island? Ida e Riccardo e Sossio con Ursula in pole!

29 maggio 2018 Anna Montesano

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne

Sta per giungere al termine un'edizione di Uomini e Donne che ha visto il formarsi di molte coppie. Non solo nel trono Classico ma soprattutto il trono Over quest'anno ha visto molti amori nascere. Tra quelli che più hanno colpito il pubblico c'è sicuramente quello tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, quello molto romantico di Nicola e Jara e quello che forse sta ormai nascendo tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Tre coppie che tanto hanno appassionato il pubblico ma che hanno anche fatto discutere e che proprio per questo Maria De Filippi potrebbe rendere protagonisti di un'altra situazione televisiva. L'appello del pubblico è infatti molto chiaro: sono in tanti a credere che siano tre coppie che farebbero scintille nella prossima edizione di Temptation Island, che inizierà verso la fine di giugno.

IDA E RICCARDO PRONTI A TEMPTATION ISLAND?

In vista dell'inizio del reality dedicato all'amore che si registra d'estate, Maria De Filippi potrebbe proporre ad una o più coppie uscite quest'anno dal trono Over di Uomini e Donne di partecipare al Temptation Island. Sarebbe un vero e proprio colpo di scena, soprattutto valutando alcuni aspetti delle coppie sopra citate. Di certo la forte gelosia di Ida così come quella di Riccardo potrebbe essere motivo di scintille e scene molto forti nello show condotto da Filippo Bisciglia. Entrambi sono poi molto affascinanti e potrebbero fare molte conquiste sull'isola della tentazione. Stessa cosa per Sossio e Ursula, la cui situazione non è però ancora definita. Sossio ha deciso di dare l'esclusiva alla Bennardo, pronto ad innamorarsi di lei. Che decida di lasciare lo studio di Uomini e Donne e poi mettere la coppia alla prova proprio a Temptation?

© Riproduzione Riservata.