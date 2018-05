Uomini e Donne/ Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari: flirt tra i due ex corteggiatori? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari sono più che amici? I messaggi social e i complimenti sembrano confermare questo avvicinamento

29 maggio 2018 Anna Montesano

Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari

Cosa sta accadendo tra Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari? È quello che si stanno chiedendo i fan di Uomini e Donne di fronte ad alcuni gesti che i due ex corteggiatori si stanno scambiano sui social. L'esperienza comune a Uomini e Donne li ha resi amici: entrambi sono stati la "non scelta" di un tronista (lei di Nicolò Brigante, lui di Nilufar Addati). Una volta finita questa avventura, il loro rapporto è cresciuto e c'è chi crede che sia diventato molto più che un'amicizia. Proprio nelle ultime ore, Marta ha postato su Instagram, attraverso una storia, un messaggio che qualcuno ha ritenuto potesse essere dedicato a Nicolò Brigante. “Sono un casino l’ammetto, siamo un casino stupendo, due rette parallele che non credono al destino scelto” è la frase "incriminata" che potrebbe tuttavia essere per un altro Nicolò.

MESSAGGI DOLCI E COMPLIMENTI TRA I DUE...

Un'ipotesi che nasce soprattutto di fronte ai messaggi social che marta Pasqualato e Nicolò Ferrari si scambiano su Instagram. L'ex corteggiatore di Nilufar Addati è un fiume di complimenti e frasi poetiche per la ragazza. Alla foto di Marta, vestita da Belle, che però scrive di essere "la Bestia", Nicolò risponde "A me sembri la principessa Sissi" con tanto di cuore rosso. E ancora sempre in un’altra foto le ha scritto: “Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pena vivere.” Inoltre, una fan di Nicolò gli ha chiesto quando avrebbe rivisto la Pasqualato e lui ha prontamente risposto scrivendo: ”Marta è a Venezia, torna a Milano nel fine settimana.” palesando, dunque, di vederla spesso. Che sia davvero nato un flirt tra i due ex corteggiatori? Vedremo...

