Veronica Satti/ Dopo la fidanzata Valentina, incontrerà suo padre Bobby Solo? (Grande Fratello 2018)

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ha ritrovato il sorriso all'interno della casa più famosa della televisione. Ora punta a raggiungere un posto da finalista. (Grande Fratello 2018)

Veronica Satti sembra aver ritrovato il sorriso al Grande Fratello 15, dopo aver subito la scottatura di vedere uscire l'amico Luigi Favoloso. Anche se quest'ultimo sembrava averla delusa poco prima della sua espulsione, la ragazza ha manifestato nei giorni successivi una forte volontà nel difenderlo contro tutto e tutti. E questo vuol dire anche che nessuno degli altri concorrenti può nominare l'ex fidanzato di Nina Moric in sua presenza o assenza. Questo un imperativo che Veronica ha sottolineato più di una volta, anche se in momenti non necessari. Lo dimostrano gli ultimi scontri avuti con Alberto Mezzetti e Filippo Contri, anche se con quest'ultimo il fuoco si è riacceso per un altro motivo negli ultimi giorni. Durante la prova delle imitazioni, Lucia Orlando ha infatti interpretato l'amica, mentre il romano ha imitato Danilo Aquino. Una battuta di poco conto è stata accolta con astio dalla figlia di Bobby Solo, che ha avuto poi modo di chiarire con Filippo. La ragazza infatti non ha tollerato alcune battute sulla sua famiglia, senza considerare che l'animo teso del Superbono l'ha spinta a cambiare atteggiamento nei suoi confronti. Scintille in settimana anche con Simone Coccia, per via della decisione di quest'ultimo di giocare fin troppo con gli altri concorrenti. I due sembravano persino aver trovato la sintonia di un tempo, ma Veronica ha poi confidato al resto del gruppo di sapere bene chi ha di fronte ogni volta che parla con l'ex spogliarellista, sottolineando di essere consapevole della sua ipocrisia e che possa avvicinarsi a lei per questioni di interesse personale.

VERONICA SATTI: UN PERCORSO PERSONALE

Il Grande Fratello 2018 ha permesso a Veronica Satti di fare un percorso significativo dal punto di vista personale. Sono finiti i tempi in cui si aggirava per la Casa armata del feticcio di Valerio Logrieco o armata delle cuffie per le orecchie. Tutti stratagemmi per sentirsi protetta, che poi hanno lasciato spazio ad una maturità sempre più evidente. La stessa Veronica si è accorta di come sia riuscita ad approcciarsi in modo diverso rispetto a tante situazioni, lasciando da parte in molte situazioni le ben note lacrime. Il suo viso si è rigato spesso, sia per l'assenza del padre Bobby Solo nella sua vita sia per la forte mancanza di tanti altri affetti, non ultimo quella della fidanzata Valentina. La trasformazione della Satti è tra l'altro visibile agli occhi di tutti gli altri concorrenti. Persino Danilo Aquino, con cui non si è mai creato un forte legame, ha notato il miglioramento della concorrente. Questa sera potrebbe addirittura cambiare ancora di più rispetto a prima: come reagirà quando scoprirà che Bobby Solo ha parlato per la prima volta della possibilità di rivederla in privato?

UN ESPERIMENTO SOCIALE

Ad un solo passo dalla finale del Grande Fratello 2018, Veronica Satti è riuscita di sicuro nel suo intento di portare a termine il suo esperimento sociale. La concorrente ha deciso di affrontare in modo diverso il reality rispetto agli altri ragazzi, preferendo fare un percorso di introspezione che la spingesse a vedere con chiarezza alcuni vuoti presenti nella sua vita. Obbiettivo centrato a quanto pare, anche se Veronica è ancora fra gli inquilini della Casa ad essere arrivata di meno ai telespettatori italiani. Forse nell'ultimo periodo è stata apprezzata di più per la sua maturità, ma la forte tendenza al piano non è piaciuta fin dall'inizio al pubblico da casa. Forse perché figlia d'arte: ha pagato lo scotto per questo? Veronica non si è mai vantata delle sue origini, ma sembra che i fan del reality non abbiano comunque gradito il suo atteggiamento e la sua personalità. Dal punto di vista personale, la Satti ha però realizzato gran parte degli obbiettivi che si era prefissata prima di entrare nel programma. Alla luce di questo, è sicuro che potrà solo cambiare in meglio anche nell'ultima settimana.

