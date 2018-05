Vladimir Randazzo / Chi è il toyboy di Patrizia Pellegrino? "32 anni di differenza? Non è un problema!"

Vladimir Randazzo e Patrizia Pellegrino stanno insieme? Il settimanale Nuovo lancia l'indiscrezione e Barbara D'Urso la ripropone oggi in diretta a Pomeriggio 5

29 maggio 2018 Anna Montesano

Patrizia Pellegrino

Tantissimo gossip nella nuova puntata di Pomeriggio 5, oggi in diretta da Roma in vista della semifinale del Grande Fratello. Tra gli argomenti più scottanti di oggi c'è anche il nuovo amore di Patrizia Pellegrino. Barbara D'Urso lancia infatti in diretta un'anteprima dal prossimo numero del settimanale Nuovo - che sarà in edicola da giovedì 31 maggio - che riguarda proprio una delle sue opinioniste fisse. Patrizia Pellegrino avrebbe un nuovo amore molto più giovane di lei: il suo nome è Vladimir Randazzo, un attore 23enne molto affascinante che, appunto, pare abbia conquistato il cuore dell'attrice originaria di Torre Annunziata. Ben 32 gli anni che li separano che, tuttavia, non arrecano alcuna difficoltà alla loro relazione, a quanto pare, nata da poco.

LE PAROLE DI PATRIZIA PELLEGRINO

"La Pellegrino cede al fascino del toyboy" si legge sull'articolo del settimanale Nuovo, dedicato a Patrizia Pellegrino e alla sua nuova fiamma. "Il mio Vladimir è più maturo di tanti uomini" avrebbe dichiarato la Pellegrino a Nuovo "Oggi ci sono molte coppie in cui la donna è meno giovane e non è certo un problema" continua l'attrice e opinionista di Barbara D'Urso. Ed è proprio la conduttrice di Pomeriggio 5 a voler approfondire l'argomento: per questo oggi Patrizia Pellegrino sarà in studio per chiarire bene la vicenda e chissà, magari presentare ufficialmente il suo nuovo fidanzato. L'affascinante Vladimir Randazzo potrebbe quindi essere in studio per parlare della sua storia d'amore con la Pellegrino e presentarsi al pubblico italiano.

