X Factor 2018, la giuria/ Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi confermati: arriva Asia Argento

X Factor 2018, la giuria ufficiale: confermati Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi, Asia Argento la novità. Nuovo direttore artistico è Simone Ferrari.

29 maggio 2018 Stella Dibenedetto

X Factor 2018

X Factor 2018 ha finalmente la sua giuria ufficiale. Al tavolo dei giudici del talent show di Sky, già fai provini di Pesaro fissati per il 9, 10 e 11 giugno, ci saranno i confermatissimi Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e l’unica novità rappresentata da Asia Argento che prende il posto di Levante. L’annuncio ufficiale è arrivato da Nils Hartmann, Direttore produzioni originali di Sky Italia. “Siamo molto felici di ritrovare Fedez a Mara, due fuoriclasse il cui ritorno era confermato da qualche tempo, e molto soddisfatti che Manuel si sia convinto a non prendersi una pausa e rinnovare il suo impegno in questa grande avventura” – si legge nel comunicato in cui si dà poi il benvenuto ad Asia Argento – “E siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Asia nella famiglia di X Factor, dove siamo certi che il contributo della sua cultura musicale e personalità sarà importantissimo. Asia con Fedez, Mara e Manuel comporranno una straordinaria nuova squadra capace di individuare e coltivare le potenzialità dei talenti che incontreranno”. Al timone dello show ci sarà, ancora una volta, Alessandro Cattelan, considerato il miglior padrone di casa sia per la sua grande conoscenza musicale che per l’energia e la grinta che sprigiona sul palco. La macchina del talent show più famoso al mondo sta per mettersi in moto. Per la Argento si tratta di una grande responsabilità soprattutto perchè, al suo fianco, avrà tre artisti già abituati alla pressione televisiva.

X FACTOR 2018: SIMONE FERRARI AL POSTO DI LUCA TOMMASSINI

Per Fedez si tratta della quinta partecipazione ad X Factor come giudice. Il rapper ha vinto l’edizione numero 8 con Lorenzo Fragola. Mara Maionchi, invece, è tornata al tavolo dei giudici del talent show lo scorso anno guidando la categoria degli Over e portando al trionfo Lorenzo Licitra. Manuel Agnelli, invece, tornerà dietro il tavolo della giuria di X Factor per il terzo anno. Lo scorso anno ha contribuito a portare in finale Maneskin, vera sorpresa del talent show. Per Asia Argento che nel corso della sua carriera è stata attrice e regista spaziando anche nel mondo industrial ed elettropop con importanti riconoscimenti in Francia e in Belgio, è un’avventura totalmente nuova. Prima di lei, al tavolo di X Factor, è stato seduto come giudice l’ex compagno Morgan. Novità anche per la direzione artistica. Al posto di Luca Tommassini arriva Simone Ferrari, uno showmaker che a soli 28 anni è stato nominato Head of Creative Department di Balich Worldwide Shows, e ha diretto la cerimonia Wondrous Wind all’Olympic Stadium di Ashgabat (Turkmenistan) durante gli Asian Aimag Games nel 2017.

