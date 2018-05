AIDA YESPICA E JEREMIAS RODRIGUEZ / Sorpresi insieme dal settimanale Chi: cosa c'è davvero tra loro?

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez sono stati sorpresi dal settimanale Chi mentre passeggiavano per le vie di Milano tra abbracci e baci sulla guancia: cosa c'è davvero tra loro?

03 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Aida Yespica

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez sono stati avvistati insieme dal settimanale Chi tra le vie di Milano. La coppia, che ha approfondito la loro conoscenza durante la comune esperienza al Grande Fratello Vip 2 lo scorso anno, è stata fotografata mentre si scambiava abbracci e il classico bacio sulla guancia. Nulla di passionale, ben si intende, ma i sorrisi e l'affinità mostrata, hanno fatto nascere più di qualche sospetto al settimanale diretto da Alfonso Signorini che ha precisato: "Jeremias Rodriguez e Aida Yespica abbracciati in abbracci che suggeriscono intimità". Lo scoop precisa inoltre che il loro incontro è durato solo qualche minuto. Forse si è trattato solo di una casualità, la coppia potrebbe essersi incrociata senza preavviso, oppure i due gieffini potrebbero essersi resi conto della presenza dei paparazzi ed avere svicolato ogni sospetto. Impossibile a questo punto però fare a meno di chiedersi cosa ci sia davvero tra loro: solo una bella amicizia o c'è sotto dell'altro?

AIDA YESPICA E JEREMIAS RODRIGUEZ: SOLO AMICIZIA?

Le voci di un possibile flirt tra Aida Yespica e Jeremias vanno indietro nel tempo ovvero alla comune esperienza al Grande Fratello Vip 2. Già allora era balzato alle cronache un loro presunto bacio, per nulla gradito a Geppy Lama, l'allora fidanzato della modella. L'imprenditore napoletano aveva deciso di lasciarla in diretta, salvo poi ripensarci nella puntata finale del reality show. La storia d'amore tra la coppia era durata poi solo per qualche settimana e già all'epica in molti avevano sospettato che il fratello di Belen potesse avere avuto un ruolo in tale rottura. Una possibilità smentita dai fatti, poiché la Yespica si era avvicinata al commercialista Matteo Cavalli, insieme al quale a marzo era andata in vacanza ad Antigua. Le ultime foto del settimanale Chi hanno però riaperto la possibilità che l'ex gieffina si senta ancora molto legata a Jeremias Rodriguez: cosa ne penserà lo stesso Cavalli di tale novità?

