ALESSANDRO PREZIOSI / Innamorato dopo la rottura con Greta Carandini: ecco chi è la sua nuova fiamma

Alessandro Preziosi è di nuovo innamorato: dopo la rottura con Greta Carandini, l'attore napoletano è stato fotografato insieme ad una misteriosa moretta.

03 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi è di nuovo innamorato, le immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna lasciano poco spazio ai dubbi. L'attore, balzato alle cronache grazie alla serie Elisa di Rivombrosa, è stato paparazzato qualche giorno fa mentre passeggiava per le strade di Roma insieme ad una misteriosa ragazza del tutto sconosciuta nel mondo dello spettacolo. La coppia appare felice e sorridente: lui riceve dalla ragazza un regalo particolarmente voluminoso (forse il dono di compleanno, considerando che ha compiuto 45 anni lo scorso 19 aprile) e la ringrazia nel miglior modo possibile. I due infatti si scambiamo un bacio appassionato e sembrano non preoccuparsi della presenza di altre persone in strada. Alessandro Preziosi riappare felice e innamorato con una ragazza non famosa, ma comunque bellissima e dal fisico mozzafiato. Sono trascorsi circa nove mesi dalla rottura con Greta Carandini, la donna che era rimasta al suo fianco per circa quattro anni.

ALESSANDRO PREZIOSI RITROVA L'AMORE

Alessandro Preziosi non ha mai amato il gossip, preferendo tenere il più possibile riservata la sua vita privata. Eppure, dei suoi trascorsi sentimentali sono noti molti particolari. Prima la storia con Vittoria Puccini, conosciuta durante le riprese di Elisa di Rivombrosa e dalla quale ha avuto la figlia Elena, che ora ha 12 anni. Dopo la rottura abbastanza complicata, la ex coppia è riuscita a ritrovare un equilibrio soprattutto per il bene della bambina. Successivamente l'attore ha condiviso una storia durata circa quattro anni con Greta Carandini, di 17 anni più giovane di lui. La fine di questa relazione è avvenuta nell'estate del 2017, come confermato dallo stesso Preziosi: "Ho vissuto un momento delicato della mia vita. Mi stavo staccando da una storia da un po' di tempo. Alla mia età capisci che c'è sempre stato qualcosa che ti aspetta alla fine di un ciclo discendente, che si dovrebbe inciampare più spesso".

© Riproduzione Riservata.