AMICI 2018/ Ed. 17: gravi insulti della squadra bianca ad Alessandra Celentano. le assegnazioni

Amici 2018, ed. 17: parole durissime di Valentina e Luca ad Alessandra Celentano, le assegnazioni della squadra bianca e della squadra blu per il prossimo serale.

03 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Alessandra Celentano continua a ribadire il suo pensiero sui ballerini del serale di Amici 17 e a considerare il migliore Bryan che, con la sua base classica, secondo l’insegnante, potrebbe ballare qualsiasi stile. Dopo aver ascoltato le parole della Celentano, i ballerini della squadra bianca, Valentina e Luca, hanno replicato con parole durissime. “Perché noi non siamo andati a piangere quando lei ci ha trattati in maniera poco consona? Perché io non ce l’ho la sensibilità che ho lasciato mio figlio e sto qui da sette mesi? Questo non mi piace di lei, ma poverino di che? Anche io sto sola. Non ho nessuno c’ho solo mio figlio, e allora? Ma statte zitta proprio va”, ha sbottato Valentina. Ancora più duro, invece, è stato Luca: “Ma vaff****, sta a dì na marea di stro****”. Sulla questione ha detto la sua anche Zic che ha difeso i compagni di squadra puntando il dito contro l’insegnante di danza classica. “Siamo arrivati al punto che per andare avanti in questo posto ha bisogno di essere difeso da un’arpia e diventare un caso umano”.

AMICI 2018: LE PRIME ASSEGNAZIONI

Prime assegnazioni per il prossimo appuntamento con il serale di Amici 2018. Per i Bianchi, Irama ha il suo inedito “Un giorno in più”, “La musica non c’è”, “La leva calcistica” e “Ti ho voluto bene veramente”. Zic deve preparare “Sign of the times”, “Piccola stella senza cielo”, “Talkin’ about the revolution”, “Tutto il resto è noia”. Biondo ha i suoi inediti “Beverly” e “4 mura”, poi “Il pescatore” e “Le cose che abbiamo in comune”. Emma infine ha “Havana”, “Photograph”, “Stay” e “The power of love”. Per i Blu, invece, Carmen ha il proprio inedito “La complicità”, poi “Right to be wrong”, “Rehab” e “Nessuno mi può giudicare”. Einar ha l’inedito “Non c’è”, quindi “Futura”, “Mi sono innamorato di te” e “Difendimi per sempre”. Matteo deve preparare “Con te partirò”, “Leave a light on”, “Zombie” e “Grande amore”.

