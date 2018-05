ARGO/ Su Iris il film con Ben Affleck e John Goodman (oggi, 3 maggio 2018)

Argo, il film in onda su Iris oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Ben Affleck che ha diretto anche la regia, Victor Garber, Bryan Cranston e John Goodman. La trama del film nel dettaglio.

03 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE VICTOR GARBER

Il film Argo va in onda su Iris oggi, giovedì 3 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller che è stata affidata alla regia di Ben Affleck e narra una vicenda realmente accaduta in Iran negli anni 70 e che vide protagonisti un gruppo di sei cittadini americani rimasti intrappolati a Teheran. Rapiti nell'ambito della cosiddetta crisi degli ostaggi, i sei statunitensi vennero liberati nel corso di un'operazione di copertura organizzata dal governo americano. Il soggetto del film ha tratto ispirazione dal saggio curato da Tony Mendez, agente segreto americano attivo negli anni 70 e 80. Il grande successo riscosso dalla pellicola diretta da Ben Affleck è certamente legata allo straordinario cast attoriale che ha potuto contare sulla professionalità dello stesso Ben Affleck, affiancato da Victor Garber e Bryan Cranston. Oltre ad aver diretto il film e vestito i panni del protagonista, Ben Affleck appare anche nel cast di produttori. Ciò che ha realmente sorpreso la critica internazionale riguardo al film Argo è stata senz'altro la straordinaria attitudine di Ben Affleck nel dirigere una pellicola di tale complessità, anche se non si è trattato nel suo esordio alla regia. Più di recente, Ben Affleck ha diretto La legge della notte, film uscito al cinema nel 2017. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

ARGO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 1979 e Teheran è teatro di una violenta rivoluzione che ben presto fa precipitare le relazioni diplomatiche tra Iran e Stati Uniti. Ad avere la peggio sono 52 cittadini americani che proprio in quel momento si trovano nella capitale iraniana per motivi di lavoro, 6 ostaggi riescono però a fuggire, trovando rifugio presso l'ambasciata canadese a Teheran. Le loro vite, però, continuano ad essere in pericolo e la loro unica speranza di salvezza risiede nella fuga repentina dal Paese. Incaricato nella missione di salvataggio è Tony Mendez, agente segreto americano che escogita un piano ingegnoso per riportare i 6 ostaggi statunitensi sani e salvi a casa. Questi ultimi dovranno fingersi membri di una troupe cinematografica in procinto di girare una pellicola fantascientifica proprio a Teheran, intitolata Argo.

