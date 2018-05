ATTACCO A ROMMEL/ Su Rete 4 il film con Richard Burton (oggi, 3 maggio 2018)

Attacco a Rommel, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Richard Burton, Wolfgang Preiss, Danielle De Metz, alla regia Henry Hathaway.

03 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST RICHARD BURTON

Il film Attacco a Rommel va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.40. Una pellicola di guerra che è stata diretta nel 1971 da Henry Hathaway, noto regista cinematografico americano degli anni 60-70, famoso soprattutto per aver portato al successo film come La rosa nera, Inferno del deserto, L'uomo che non voleva uccidere e Il circo e la sua grande avventura. L'intera trama, ha tratto ispirazione da un fatto realmente accaduto nel settembre del 1942 quando una flotta britannica tentò di distruggere una base italo tedesca situata nei pressi di Tobruk. Gli interpreti principali del film sono Richard Burton, Wolfgang Preiss, Danielle De Metz e Karl-Otto Alberty. Richard Burton, l'attore che veste i panni del capitano Alex Foster, è uno degli attori cinematografici statunitensi più apprezzati negli anni 50, particolarmente noto per le sue apparizioni in film come Orwell 1984, L'esorcista II L'eretico e Il tocco della Medusa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ATTACCO A ROMMEL, LA TRAMA DEL FILM

Il generale britannico Alex Foster ha appena ricevuto l'incarico di guidare un'importantissima missione segreta. Il suo team dovrà letteralmente distruggere un'intera flotta tedesca situata nei pressi della città egiziana di Tobruk. Per portare a termine l'operazione e permettere all'esercito britannico di avere accesso a Tobruk, Foster e la sua squadra devono necessariamente infiltrarsi tra le fila nemiche. Riescono nell'impresa fingendosi militari tedeschi e giungendo sino alle porte di Tobruk. Qui, però, vengono accolti da una serie di Panzer tedeschi che ne frenano l'avanzata. Dopo aver sferrato l'attacco decisivo alle truppe italo tedesche stanziati a Tobrk, però, la squadra di Alex Foster dovrà arrendersi alla supremazia dei nemici, che avranno la meglio nello scontro contro il generale tedesco Erwin Rommel.

