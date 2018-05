Aida Nizar, si ritira dal Grande Fratello 2018?/ "Se continua così vado via", ed è rottura con Alberto

Aida Nizar pronta a lasciare il Grande Fratello 2018? "Se continua così vado via" ha ammesso a Lucia Bramieri. Intanto è crisi con Alberto Mezzetti

03 maggio 2018 Anna Montesano

Aida Nizar

Sembrava essersi rasserenata l'atmosfera nella Casa del Grande Fratello 2018 dopo la squalifica di Baye Dame e la lezione data ai ragazzi da Barbara D'Urso nel corso della diretta di lunedì per quanto accaduto con Aida Nizar. Le ultime novità sembrano invece smentire questa possibilità. Aida Nizar continua infatti a palesare il suo malessere, annunciando anche di essere pronta a lasciare la Casa se le cose non dovessero migliorare. La confessione viene fatta dalla spagnola a Lucia Bramieri, che sta cercando di trovare un punto d'incontro con la spagnola. Aida, dal canto suo, sta mostrando un lato inedito, molto più fragile e meno plateale di quello mostrato fino ad oggi. Più persona, meno personaggio è quanto mostrato da Aida, che in lacrime ammette di sentirsi in grande difficoltà. Che possa quindi abbandonare la Casa prima del tempo?

SCONTRI CON ALBERTO: INTESA FINITA?

Le difficoltà aumentano soprattutto visto che l'unico rapporto forte che Aida Nizar ha creato in questa settimana nella Casa del Grande Fratello 2018 si sta sfaldando poco a poco. Le cose con Alberto, infatti, non vanno bene. Si credeva potesse addirittura nascere una storia d'amore, ma anche l'amicizia tra i due sembra essere ormai in bilico. I due si sono confrontati proprio su questo e hanno avuto un litigio: "Nessuno ha pensato che Aida volesse essere in coppia con te. La differenza è che nella vita reale io ho amico più bello di te" sbotta la Nizar, che riceve in risposta da Alberto: “Aida non possiamo essere una coppia…Se tu pensi che sia impossibile per me avere amiche donne ok… Allora non possiamo essere amici… Sei tu che dici che non può esserci amicizia…Non io…”. La tensione tra i due è alle stelle e la rottura è vicina.

© Riproduzione Riservata.