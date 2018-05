Avicii, dettagli sulla sua morte/ Dai tagli sul corpo ai rumors: cosa è successo davvero?

Mentre l'ipotesi del suicidio sembra ormai certa adesso tutti sono a caccia dei dettagli sulla morte di Avicii: come si è ucciso il Dj? La famiglia rimane in silenzio ma i rumors non mancano

03 maggio 2018 Hedda Hopper

Avicii, Instagram

Vige ancora il mistero sulle cause della morte di Avicii il dj e produttore che si è spento il mese scorso in seguito ad un suicidio. Nel comunicato ufficiale rilasciato dai genitori del dj non ci sono dettagli su quanto è accaduto prima della sua morte ma quello che è certo è che il momento che stava attraversando non era facile nonostante il fatto che aveva annunciato la sua voglia di tornare a fare musica: "Il nostro Tim era una fragile anima artistica alla ricerca di risposte a domande esistenziali. Voleva trovare la pace". Questo ha lasciato intendere che proprio Avicii si è tolto la vita ma le modalità rimangono ancora segrete o, meglio, non ufficiali. Proprio nei giorni scorsi, infatti, è venuta a galla la macabra ipotesi che l'artista possa essersi tolto la vita con una serie di cocci di una bottiglia inferendosi diversi tagli sul corpo e morendo poi dissanguato.

CI SARANNO COMUNICAZIONI UFFICIALI?

In attesa delle dichiarazioni ufficiali sulla cause della morte e le modalità del suicidio, i fan e gli addetti ai lavori continuano a scavare avanzando ipotesi più o meno reali. Proprio il sito americano TMZ riporta delle fonti vicine alla famiglia del dj secondo le quali si parla di una serie di tagli che gli sono stati fatali: "Due fonti ci hanno riferito che Avicii ha rotto una bottiglia e ha usato il vetro per tagliarsi. Ci è stato inoltre riferito che tale ferita sarebbe stata inflitta all’altezza del collo, mentre altre lo hanno negato con fermezza, dicendo che il ragazzo si era invece tagliato i polsi”. La questione è davvero ancora poco chiara e un po' complicata ma solo un comunicato ufficiale potrà spazzare via rumors e pettegolezzi anche se la famiglia ha chiesto privacy sperando che il capitolo venisse subito chiuso e dimenticato. Prenderà una posizione ufficiale?

