BAYE DAME LIMA/ Interviene nei social per chiarire quanto accaduto al Grande Fratello: "Mi rialzerò più forte"

Baye Dame Lima è intervenuto su Instagram per parlare della sua esperienza al Grande Fratello e chiarire quanto accaduto con Aida Nizar: ecco le sue parole.

03 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Baye Dame Lima

Baye Dame Lima, espulso lo scorso lunedì dal Grande Fratello, ha chiarito con una diretta nel suo profilo Instagram i recenti avvenimenti televisivi. Dalle ragioni della sua espulsione, all'atteggiamento frainteso, fino al rapporto con Aida Nizar e con gli altri compagni di avventura: il gieffino ne ha avute per tutti, dicendosi tutto sommato tranquillo per quanto accaduto. "Sono inciampato ma come tutti i guerrieri ci si rialza più forti e spero ancora di avervi tutti vicino a me in questa avventura che alla fine non è finita. Io ho ricevuto dei messaggi bellissimi da parte di tanta tanta bella gente, ho il cuore pieno di gioia!" , così ha esordito su Instagram dove ha voluto anche ammettere l'errore per la reazione scomposta davanti alle provocazioni, "Aida ha vinto, ha vinto su di me perchè io non ho saputo rispondere con un sorriso o con una presa in giro perchè, come ho già detto tante volte, ho buttato giù tanti rospi ed in quel preciso momento non mi andava proprio di buttare giù un altro".

BAYE DAME LIMA CHIARISCE SU INSTAGRAM

Nella diretta su Instagram, Baye Dame ha chiarito di esssere molto felice dell'esperienza fatta all'interno della Casa e delle novità che lo riguarderanno nell'immediato futuro. La sua reazione scomposta contro Aida avrebbe dovuto essere evitata, anche se il tempo dimostrerà il vero volto della concorrente spagnola: "Non sarò io a vendicarmi su Aida ma si farà vedere per quello che è, semplicemente. Io dico sempre la mia, alcune volte devo ancora calibrare diciamo il modo in cui dirlo però non avrei mai pensato di alzare un dito. Uno perchè è una donna, due perchè non è proprio nella mia indole quella di menare o alzare le mani". La convinzione di questo aspetto caratteriale di Baye Dame è stata confermata anche dai ragazzi ancora presenti nella Casa del Grande Fratello. In una recente discussione, infatti, Veronica, Lucia Bramieri, Angelo e Filippo si sono confrontati su quanto accaduto, rilasciando dichiarazioni abbastanza discutibili: "Alla fine aveva un lato molto femminile. Non è proprio come un uomo uomo che fa quella roba ad una donna. Inoltre lui non avrebbe mai alzato le mani", oppure "Comunque non è grave come se quello che ha fatto l'avesse fatto un uomo etero. Lui è gay lavora con e per le donne, adora le donne". Affermazioni per nulla condivise dal popolo del web.

