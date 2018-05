BREAKDOWN - LA TRAPPOLA/ Su canale Nove il film con Kurt Russell (oggi, 3 maggio 2018)

Breakdown - La trappola, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Kurt Russell, Kathleen Quinlan, alla regia Jonathan Mostow. Il dettaglio della trama.

03 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST KURT RUSSELL

Il film Breakdown - La trappola va in onda su canale Nove oggi, giovedì 3 maggio 2018, alle ore 21.25. Una pellicola di genere thriller che è stata realizzata nel 1997 e diretta da Jonathan Mostow, regista americano già noto per aver curato la regia di film come Terminator 3 - Le macchine ribelli e Il mondo dei replicanti, collaborando con grandi attori hollywoodiani come Arnold Schwarzenneger e Bruce Willis. Il cast di Breakdown - La trappola è poi composto da Kurt Russell, Kathleen Quinlan, J.T. WalshM.C., Gainey, Jack Noseworthy e Rex Linn. Jonathan Mostow, oltre ad aver curato la regia del film, si è anche occupato di soggetto e sceneggiatura. Tra i produttori del film appare anche Dino De Lauerentis uno nei maggiori produttori cinematografici italiani è padre di Aurelio De Laurentis. Nel corso della sua carriera ha prodotto decine di film di successo, tra cui tantissime pellicole con protagonista Antonio De Curtis, in arte Totò. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BREAKDOWN - LA TRAPPOLA, LA TRAMA DEL FILM

Il viaggio di Jeff e sua moglie verso la California sta per trasformarsi in un vero e proprio incubo. Dopo essersi fermati per una sosta in un'area di servizio, la jeep di Jeff viene manomessa da un uomo con cui avevano avuto una piccola discussione lungo il tragitto in auto. Poco dopo la jeep si ferma, costringendo Jeff a chiedere soccorso ad alcuni passanti che si offrono di accompagnarlo all'area di servizio più vicina. Al suo ritorno, però, sua moglie sembra essere sparita nel nulla. Trascorrono alcune ore ed i rapitori della donna, tra cui l'uomo che aveva manomesso la jepp, contattano Jeff per comunicargli la richiesta di riscatto. Presentatosi a mani vuote nel punto di ritrovo con i malviventi, Jeff segue il loro camion fino al covo della banda, dove presumibilmente è tenuta prigioniera sua moglie. Riuscirà Jeff ad evitare il peggio e salvare la vita della donna?

