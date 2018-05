Ballando con le stelle 2018/ Rossano Rubicondi e Ivana Trump ballerini per una notte

03 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Milly Carlucci punta a vincere ancora la gara degli ascolti con Amici di Maria De Filippi portando sulla pista del Foro Italico dell’Auditorium della Rai di Ballando con le stelle 2018 una coppia speciale di ballerini per una notte. Dopo un lungo corteggiamento, la padrona di casa dello show più longevo della Rai è riuscita a convincere a calarsi nei panni di ballerini Rossano Rubicondi e Ivana Trump che, dopo essersi lasciati, continuano ad avere un rapporto speciale. Ad oggi, non si sa se i due siano semplicemente amici o se siano tornati insieme. Vederli sulla pista di Ballando con le stelle 2018 sarà un’occasione imperdibile per i fans del gossip. L’esibizione di Ivana Trump e Rossano Rubicondi resta top secret, ma sicuramente i due si lanceranno in un ballo passionale. Sarà un tango argentino o un paso doble?

I FAVORITI PER LA FINALE

Oltre all’esibizione di Ivana Trump e Rossano Rubicondi come ballerini per una notte, a sfidarsi nella semifinale di Ballando con le stelle 2018 saranno le seguenti coppie: Akash Kumar - Veera Kinnunen; Nathalie Guetta - Simone Di Pasquale; Cesare Bocci - Alessandra Tripoli; Francisco Porcella - Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro - Stefano Oradei; Giovanni Ciacci - Raimondo Todaro; Massimiliano Morra - Sara Di Vaira; Giaro Giarratana - Lucrezia Lando. I super favoriti per arrivare in finale sono sicuramente Cesare Bocci - Alessandra Tripoli; Francisco Porcella - Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro - Stefano Oradei; Giovanni Ciacci - Raimondo Todaro. La Notaro, Bocci e Porcella sono anche in pole per la vittoria finale del programma di Raiuno. Andrà davvero così o ci saranno clamorosi colpi di scena?

