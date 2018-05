Belen Rodriguez/ L’abbraccio con Fabrizio Corona lascia senza fiato: “A lui non rinuncio…”

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sono incontrati a Milano con mamma, amici e figli al seguito, ecco il loro pomeriggio tra abbracci, dichiarazioni e sentimenti d'amicizia.

03 maggio 2018 Valentina Gambino

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sono incontrati in amicizia. La showgirl ha avuto modo di riabbracciare il suo ex fidanzato, spazzando via le critiche e in barba al gossip. La showgirl nonostante tutto è stata comunque immortalata dall’occhio indiscreto dei paparazzi che l’hanno voluta piazzare tra le pagine del settimanale Chi, con tanto d’intervista. I due si sono incontrati in un hotel di Milano, con tanto di prole e amici al seguito. Un calorosissimo abbraccio tra di loro, ha lasciato gli estimatori senza fiato ma la showgirl precisa: “A Fabrizio vorrò sempre bene, un bene che non può mutare. Noi non scegliamo di spegnere il bene e poi perché dovremmo farlo, se ci rende sereni? Rivederlo, risentirlo al telefono...”. Poi ha voluto aggiungere: “Prendere uno o due o tre aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro. Io e Fabri sappiamo che linea abbiamo preso. E va bene così. Senza giustificazioni, perché volersi bene o forse provare quell'amore che cambia forma e resta nell'aria come qualcosa di grande che sai che c'è, non credo che richieda giustificazioni o spiegazioni”.

Belen e Corona di nuovo insieme? Dall’amore all’affetto

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona non si sono assolutamente visti di nascosto ed infatti Andrea Iannone è al corrente della loro amicizia: “Ho raggiunto un'età dove la bugia non è contemplata nella mia crescita come persona. Andrea sapeva tutto”, ha risposto secca interpellata tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Insieme all’argentina e l’ex re dei paparazzi c’erano anche Veronica Cozzari (la mamma di lei), alcuni amici comuni ed i figli Santiago e Carlos che hanno giocato in giardino per l’intero pomeriggio. L'amore di coppia è cambiato e ora vivono il sentimento di affetto che li lega in modo differente. Ma Belen non ha dubbi: “A Fabri non rinuncio, gli voglio un gran bene”. Belen e Fabrizio Corona sono stati fidanzati dal 2009 al 2012 e non si vedevano da circa cinque anni. Nonostante questo, la Rodriguez ha sempre confidato di volergli un grande bene ed ha continuamente sperato che potesse uscire dalla prigione e ricominciare una nuova vita lontano dai guai.

