Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker, poi le scuse/ Video: “Ho detto una cattiveria, ma lei mi ha capita”

Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker, poi le scuse: video. “Ho detto una cattiveria, ma lei mi ha capita”, ha spiegato la showgirl argentina che ha annunciato di voler andare in terapia

03 maggio 2018 Silvana Palazzo

Belen Rodriguez vs Michelle Hunziker, poi le scuse

Duro sfogo di Belen Rodriguez su Instagram: la showgirl ha chiesto scusa a Michelle Hunziker e al pubblico in generale. Cosa è successo tra la showgirl argentina e la conduttrice svizzera? Il mistero è stato svelato dal sito Tabloit.it, che ha diffuso un video nel quale Belen litiga con i paparazzi lasciandosi andare a frasi infelici sulla collega. «Non mi fate le foto tutto il tempo. Io sto uscendo di testa, sto andando a vivere in campagna. Non ne posso più», urla la maggiore dei Rodriguez. Uno dei paparazzi la invita alla calma portando come esempio Michelle Hunziker, ma non fa in tempo a finire di parlare che Belen rilancia: «A lei piace... Va in depressione se non ci sono i paparazzi di fuori, lo sapete: lei ha sempre il sorriso». Il video è diventato subito virale, suscitando le dure reazioni sui social. La bufera è servita, ma la stessa Belen ha provato a chiudere il caso: ha subito chiesto scusa a Michelle. Lo ha rivelato la stessa showgirl tra le sue Instagram Stories con un messaggio rivolto anche alla conduttrice.

BELEN RODRIGUEZ, LE SCUSE A MICHELLE HUNZIKER

«Voglio chiedere scusa umilmente a Michelle perché in preda ad un momento di nervosismo, che ormai non riesco più a gestire, ho detto una cattiveria colossale che non penso». Cominciano così le scuse di Belen Rodriguez a Michelle Hunziker. La showgirl argentina ha spiegato di vivere un malessere da diversi anni, legato alla grande attenzione dei paparazzi nei suoi riguardi. «Non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi. E questo mi crea uno scompenso mentale», ha proseguito Belen che ha aggiunto di viaggiare tanto proprio per stare lontana da casa. «Dopo questo episodio dovrò sicuramente fare un percorso di terapia perché così faccio male solo a me stessa». Belen ha quindi raccontato di aver telefonato a Michelle: «Ho trovato una persona che invece di essere arrabbiata mi ha abbracciata e capita, e anche se non ci sono giustificazioni per l'accaduto, la ringrazio, perché mi ha dato un'ulteriore lezione di vita». Imbarazzata per quanto accaduto ha chiesto scusa anche pubblicamente: «Me ne vergogno come una ladra, chiedo scusa ancora e ancora, e mi dispiace davvero tanto». A qualcuno però non chiede scusa: «Con questi paparazzi non mi scuso: mai». Clicca qui per il video della lite con i paparazzi.

© Riproduzione Riservata.