Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati?/ Uomini e Donne: "Non c’è nulla di definito o chiaro"

Uomini e Donne, Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati? L'ex corteggiatrice si sfoga sui social è chiarisce: "Non c’è nulla di definito o chiaro, ma..."

03 maggio 2018 Anna Montesano

Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani

Da giorni ormai si parla della presunta rottura tra Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani. La loro storia è ben nota ai fan di Uomini e Donne: Claudio scelse Ginevra alla fine del suo trono e nonostante la differenza d'età (lui 31 anni, lei 18), la loro storia d'amore ha vissuto il passo della convivenza sin da subito. Negli ultimi giorni però sono scomparsi scatti insieme, dediche reciproche, infine Ginevra ha lasciato la casa in cui conviveva con Claudio per tornare a Napoli, a casa sua. Ma cosa è quindi accaduto alla coppia? Il loro amore sta vivendo un momento di crisi o la rottura è definitiva? A fare chiarezza è Ginevra che, di fronte alle tantissime domande dei fan, decide di fare chiarezza.

Il chiarimento di Ginevra Pisani

Ginevra Pisani dichiara: “Non c’è nulla di definito o chiaro: nel momento in cui avrò qualcosa di chiaro da comunicare, sarò la prima a farlo senza titubanze. Siccome in questo momento non è ben definita la situazione, allora niente. - poi però sottolinea - Non mi manca Riccione. Non sarei del tutto onesta nel dirvi che sono serena, non lo sono del tutto". Ci tiene però a chiarire che; "Se non lo sentite dalla mia bocca, nulla di quello che leggete sul web è veritiero. Capisco la vostra curiosità nello scoprire cosa stia accadendo, però Ginevra è anche tanto altro, oltre ad essere la fidanzata di un ex tronista. Sono trasparente. Anch’io sono in confusione totale, a me le mezze situazioni non piacciono, quindi sono work in progress”. Nulla è quindi definitivo e solo nei prossimi giorni sapremo se la storia tra Claudio e Ginevra potrà avere un'altra chance.

