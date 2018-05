Cristiano Malgioglio/ "Al Grande Fratello 2018 ho visto cose raccapriccianti. E sulla mia sessualità..."

Cristiano Malgioglio, ai microfonii di Spy, parla della squalifica di Baye Dame dalla casa del Grande Fratello 2018 e rivela dettagli inediti sulla sua vita privata.

03 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, opinionista del Grande Fratello 2018, dalle pagine del settimanale Spy, in edicola da domani, torna sulla squalifica di Baye Dame, il concorrente che, dopo il duro attacco ad Aida Nizar, è stato squalificato. Mentre nella casa gli altri concorrenti pensano ancora all’accaduto cercando di avere un rapporto sereno con la spagnola, Malgioglio non cambia idea e, pur non provando molta simpatia per la Nizar, condanna senza appello quanto accaduto nella casa più famosa d’Italia la scorsa settimana. “E’ stato da condannare, una scena raccapricciante. È stata una pagina da cancellare”. Malgioglio non risparmia frecciatine neanche a Bobby Solo che lo ha attaccato pesantemente accusandolo di interpretare un ruolo per il quale è pagato. L’istrionico paroliere che si è schierato apertamente dalla parte di Veronica Satti che continua a sperare di poter riabbracciare il padre, ha spiegato: “Capisco che lui abbia avuto momenti di impopolarità ma non è colpa mia e non mi piace che dica che sono pagato per fare la farsa perché io non faccio il gossip, io amo il mio lavoro e mi sacrifico, penso che al mio posto lui avrebbe detto le stesse cose. Dài, Bobby, non siamo più giovani, la vita vola, vieni da tua figlia”. Malgioglio, poi, ha aggiunto di essere commosso dal desiderio di Veronica di ricevere un abbraccio dal padre.

CRISTIANO MALGIOGLIO E LA SUA SESSUALITA’

Cristiano Malgioglio, nel corso dell’intervista rilasciata a Spy, non ha solo parlato della sua avventura da opinionista al Grande Fratello 2018, ma anche della sua vita privata. Il paroliere non ha mai nascosto la propria sessualità e, durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, ha parlato spesso anche delle sue relazioni. “Non ci vuole una zingara per capire che sono gay, e non faccio nulla per nasconderlo. Una volta Pieraccioni mi ha proposto di interpretare un camionista rumeno in un suo film e sa che cosa gli ho risposto? “Ma no, dammi un paio di tacchi e fammi fare il travestito!”, ha raccontato Malgioglio. La vita di Cristiano è stata ricca di successi, ma anche di sofferenze. In tv, però, Malgioglio preferisce mostrare al proprio pubblico la parte più ironica e divertente di se stesso. «In tv non faccio vedere il mio lato sofferente perché voglio divertirmi. La vita è nulla, un passaggio, ed è molto bello questo mio lato, questa forma di ironia, ho passato una vita a combattere, adesso posso giocare», ha concluso.

