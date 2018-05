Diletta Leotta e lo xilofono/ Video, la giornalista suona "Un'estate italiana

Diletta Leotta suona lo xilofono nella rubrica "Accadde domani" di 105 Take Way per celebrare la Giornata Mondiale del calcio a poche settimane dai Mondiali di Russia, il video.

03 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Diletta Leotta

Mancano poche settimane all’inizio del Campionato mondiale di calcio. Domani sarà la Giornata Mondiale del Gioco del Calcio e nel programma radiofonico di 105 Take Way, nella rubrica “Accadde domani”, è stato celebrato con un giorno d’anticipo il gioco più bello del mondo. Per omaggiare il calcio, è stato cantato il celebre brano “Un’estate italiana”, la colonna sonora dei Mondiali di calcio di Italia ’90 cantata da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Per celebrare al meglio la Giornata Mondiale del calcio, la Take Away Band, conosciuta ormai come "I Gabbiani di Varazze", oltre ad Alan Caligiuri, prima voce, al Maestrello Lotti (alla chitarra) e a Daniele Battaglia (alla drum machine) ha accolto anche Diletta Leotta con il suo xilofono stupendo tutti per la sua capacità artistica. Oltre ad essere bella, dunque, la Leotta continua a stupire per la sua preparazione.

DILETTA LEOTTA REGINA DEI MONDIALI DI CALCIO?

I Mondiali 2018 si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. L’Italia, con la Nazionale, non ci sarà, ma la televisione italiana seguirà comunque l’appuntamento sportivo più importante dell’anno. Sulle reti Mediaset, accanto a Nicola Savino, dovrebbe esserci Belen Rodriguez mentre sulle reti Sky, le padrone di casa saranno Ilaria D’Amico e Diletta Leotta. La regina della serie B sarà sicuramente anche la regina dei Mondiali di calcio. Bellissima, preparata, ammirata dagli uomini e dalle donne, Diletta Leotta è pronta a rubare la scena a tutti. Nonostante l’assenza della Nazionale Italiana in Russia, dunque, l’attesa sale per vedere all’opera le bellezze del giornalismo sportivo italiano tra le quali spicca proprio la Leotta.

