Eleonora Pedron/ “Max Biaggi? È stata dura lasciarlo, ma gli voglio un bene profondo”

03 maggio 2018 Silvana Palazzo

La separazione tra Max Biaggi ed Eleonora Pedron è stata per certi versi “indolore” per i loro figli perché erano abituati all'assenza del padre. A sostenerlo è proprio l'ex Miss Italia. «Max è stato sempre molto impegnato», per questo ritiene di essere stata un punto di riferimento per i suoi figli. «I bambini si sono abituati all'assenza del padre e forse questo li ha anche agevolati nella nostra separazione perché non vivevano la classica famiglia tradizionale dove il papà la sera c'è sempre», dice ai microfoni di Oggi. Quello della Pedron però non è un attacco al suo ex: «I bambini hanno un papà che fa il suo dovere nel miglior modo possibile». Insieme hanno fatto di tutto per non arrecare alcun dispiacere ai bambini, ma proprio parlando della loro gestione è stato toccato l'argomento separazione. «Non è stato semplice per me mettere la parola fine a un rapporto in cui avevo creduto tanto, perché io vengo da una famiglia molto religiosa». Quando le loro strade si sono separate hanno quindi ritrovato la serenità. «Voglio un bene profondissimo al papà dei miei figli».

ELEONORA PEDRON E L'INCIDENTE DI MAX BIAGGI

Eleonora Pedron di nuovo innamorata? No, nel suo cuore al momento ci sono solo i suoi figli. «Sono diventata troppo esigente, ho un mio equilibrio che mi fa stare bene. Per adesso va bene così. E non mi sento affatto sola», ha dichiarato l'ex Miss Italia nell'intervista rilasciata a Oggi. Al settimanale ha parlato anche dell'incidente che ha avuto Max Biaggi, per il quale il pilota ha anche rischiato la vita. «Pur non stando più insieme, ho vissuto uno dei momenti più duri della mia vita. Avevo paura che i miei bambini potessero vivere quello che ho vissuto io con mio padre», ha raccontato Eleonora Pedron, la cui storia d'amore con Max è durata 12 anni. Parole dolci per l'ex, dello stesso tono usato dal motociclista in passato a Verissimo: «È sempre la madre dei miei figli, il rapporto è buono, molto civile». Dopo la rottura tra Max Biaggi e Bianca Atzei si è ipotizzato un ritorno di fiamma con la Pedron, poi smentito.

