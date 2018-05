Filippo Magnini e Giorgia Palmas, prima uscita ufficiale/ Evento in coppia e passione social: i dettagli

Filippo Magnini e Giorgia Palmas, prima uscita ufficiale per la coppia di innamorati: l'evento a Berlino e la passione social: tutti i dettagli del nuovo amore.

03 maggio 2018 Valentina Gambino

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: prima uscita ufficiale

Giorgia Palmas e Filippo Magnini procedono d’amore e d’accordo. E così, eccoli felici e innamorati in occasione del primo party da presenziare come coppia ufficiale in quel di Berlino. Mano nella mano davanti ai flash dei fotografi mentre condividono le loro emozioni anche tramite social e non intendono nascondersi per nessun motivo. Finalmente i due non appaiono nelle copertine dei giornali di gossip grazie a scatti “rubati” ma hanno una precisa identità di coppia da condividere anche con gli ammiratori. Appassionati più che mai, hanno dato il via libera anche alla loro relazione anche sul web, condividendo con gli estimatori messaggini espliciti, cuoricini e tanto amore incondizionato. Si sono presentati a Berlino tra candele profumate e fiori romantici eleganti più che mai. Lui con un completo scuro griffato mentre lei è apparsa in un minidress scintillante accompagnata da tacchi vertiginosi.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: prima uscita ufficiale

Si scambiano sguardi d’amore e si scrivono messaggi social che non lasciano dubbi: Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono una coppia ufficiale. Di recente l’ex nuotatore ha perfino fatto un nuovo tatuaggio dedicato alla fidanzata. "Ogni leone ha la sua leonessa", ha scritto su Instagram mostrando i due animali disegnati in maniera incancellabile sulla pelle del suo braccio. E se il leone è lui, la leonessa è proprio la sua nuova fiamma. Dopo l’addio a Federica Pellegrini, l’ex velina è tornata a fare battere il cuore dell’ex sportivo che proprio di recente ha confidato di essere molto felice e avere "un cassetto pieno di sogni", mentre si divide tra Milano (dove abita lei) e Roma (dove vive lui). Quando si metterà in piedi la convivenza? Visti i presupposti ci potrebbero essere ottime possibilità di creare progettualità entro breve tempo.

© Riproduzione Riservata.