Finalisti The Voice Of Italy 2018/ Chi passerà ai Live Show? Il prossimo step in mano al pubblico (3 maggio)

Finalisti The Voice Of Italy 2018: chi arriverà ai Live Show della prossima settimana? Ecco le Battle ed i cantanti che si sfideranno questa sera nella speranza di trionfare.

03 maggio 2018 Valentina Gambino

The Voice, chi saranno i finalisti verso i Live Show?

L'appuntamento di The Voice Of Italy 2018 di questa sera, traccerà i contorni di una finalissima all'ultima nota. Sul ring sono prontissimi tutti i semifinalisti per scontrarsi con una Battle che ci condurrà verso l’ultima puntata con soli quattro concorrenti, uno per team. Chi avrà la meglio? Costantino della Gherardesca a partire dalle 21.20 di stasera tornerà su Rai2 con J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia che dovranno scegliere il proprio finalista. Attualmente sono 16 i talenti rimasti in gara dopo la crudele selezione dei Knock Out, 4 per team. Divisi in coppie si affronteranno nella Battle, duettando su uno stesso brano e vincendo due per team. L’accesso al match finale del Live show è però riservato a solo 4 voci. La scelta definitiva si verificherà tramite il nuovo Sing Off: uno spareggio in cui ogni talent ripresenterà il brano proposto alle Blind Audition. La decisione finale naturalmente sarà presa dai rispettivi coach. Questa parentesi però, sarà sicuramente la più dolorosa anche perché è l’ultima prima del Live Show di giovedì 10 maggio.

The Voice, chi saranno i finalisti verso i Live Show?

Nel corso del Live Show infatti, i coach delle quattro squadre non avranno più voce in capitolo e la parola passerà al pubblico da casa che, attraverso il televoto, deciderà quale “Voce d’Italia” si aggiudicherà un contratto discografico esclusivo con Universal Music Italia. Quali sono le coppie che si sfideranno nella semifinale? Eccoli di seguito:

Team Al Bano - Prima Battle: Raimondo Cataldo VS Tekemaya; Seconda Battle: Maryam Tancredi VS Mara Sottocornola.

Team J-Ax - Prima Battle: Antonio Marino VS Andrea Tramacere; Seconda Battle: Beatrice Pezzini VS Riki.

Team Francesco Renga - Prima Battle: Asia Sagripanti VS Marica Fortugno; Seconda Battle: Mirco Pio Coniglio VS Deborah Xhako.

Team Cristina Scabbia - Prima Battle: Elisabetta Eneh VS Laura Ciriaco; Seconda Battle: Andrea Butturini VS Alessandra Machella.

Dagli studi di Rai Radio2, radio ufficiale di “The Voice of Italy”, commenteranno il programma Gino Castaldo ed Ema Stokholma, insieme al gruppo d’ascolto “Back2Back”. Come sempre il talent potrà essere seguito anche in diretta streaming e tramite social attraverso tutti i canali ufficiali:

Instagram: (www.instagram.com/thevoice_italy/)

Facebook: (www.facebook.com/Thevoiceufficiale/)

Twitter: (https://twitter.com/THEVOICE_ITALY/)

Hashtag: #TVOI.

© Riproduzione Riservata.