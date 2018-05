FLAVIO INSINNA CONDUTTORE AL POSTO DI FABRIZIO FRIZZI A L'EREDITÀ?/ I suoi trascorsi ad Affari Tuoi

Flavio Insinna prende il posto di Fabrizio Frizzi a L’Eredità? È polemica sul web a causa dei suoi trascorsi ad Affari Tuoi, smascherati da Striscia la notizia.

03 maggio 2018 - agg. 03 maggio 2018, 11.09 Valentina Gambino

L’Eredità: Insinna al posto di Frizzi? Web in rivolta

Fece molto scalpore nel 2017 il video mandato in onda da Striscia la notizia e riguardante il backstage di Affari Tuoi. L'allora conduttore Flavio Insinna, ora ritenuto il possibile sostituto di Fabrizio Frizzi a L'Eredità, si era reso protagonista di una sfuriata nei confronti di alcuni concorrenti oltre che del suo staff, colpevole di avere effettuato delle scelte sbagliate. Il tg satirico prima ha mandato in onda le parole pronunciate a Cartabianca dal conduttore: "Mi piacerebbe che questo Paese ritrovasse la necessità di aiutarsi. Io starò con gli oppressi tutta la vita. Io voglio vivere in un Paese gentile. Questo spesso è un paese che non si accorge che umilia le persone". Dopodiché ha trasmesso le sue critiche ai concorrenti, eccone di seguito solo alcune: " Non possiamo mettere dentro la busta 5 simpatici? Abbiamo preso 5 simpatici iellati. Una nana che parla con le mani davanti alla bocca senno sta muta. Vinci 20 centesimi perché sei moscio (...) Adesso la si porta di là, la si colpisce al basso ventre e le si dice adesso tu rientri e giochi perché è Rai Uno non è Val d'Aosta News". Parole che sembra proprio che gli italiani non siano riusciti a dimenticare... [Agg. di Dorigo Annalisa]

I trascorsi ad Affari Tuoi

La nuova polemica social è servita: Flavio Insinna nuovo conduttore de L'Eredità? Nonostante l'indiscrezione sia appena emersa fa già particolarmente rumore. IlGiornale.it riferisce: "Flavio Insinna al posto di Fabrizio Frizzi all'Eredità. L'attore «fumantino», dal carattere complesso ed esplosivo al posto del conduttore più placido, generoso ed educato che la Rai abbia conosciuto. L'idea, ancora in fase progettuale (non ci sono ancora firme su contratti), appena sussurrata ha scatenato subito le polemiche". Ed infatti se si pensa al conduttore romano (ma di origini siciliane), viene inevitabilmente in mente Striscia la Notizia ed i famosi fuori onda durante Affari Tuoi che non hanno di certo messo in bella vista le sue qualità da gentiluomo d'altri tempi. Quelle ripetute segnalazioni avevano messo il conduttore in seconda fila per qualche tempo, allontanandolo anche dalle prime serate importanti e confinandolo nelle altre reti con programmi (e risultati) minori. Una carriera quasi distrutta per “colpa” di un amore viscerale per il proprio lavoro. Sembra un paradosso, è vero.

L'indiscrezione è emersa tramite il profilo Twitter di Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia. “Insinna sta facendo di tutto per ottenere #leredita. Lo dico senza giri di parole: imbarazzante. Pensare di sostituire un signore di nome Fabrizio Frizzi con chi insulta concorrenti, autori e giornalisti è vergognoso. Insinna è l'anti-Frizzi, la Rai si eviti questa figuraccia”, ha scritto il primo maggio. Dopo un paio di giorni il web si è svegliato ed ha iniziato anche a protestare. “Ma perchè Insinna gira ancora negli studi della Rai? VERGOGNOSO!!!”, si legge. E ancora: “Se la Rai vuole affossare #leredita faccia pure”. Altri invece approfondiscono il concetto: “Qualunque nome, dopo Conti ed Amadeus, sarebbe debole per la fascia e lo stesso Insinna dopo la chiusura dei pacchi è retrocesso su Rai 3 e con risultati tutt'altro che brillanti. Mettere un nome nuovo a #leredita è un salto nel vuoto in ogni caso, ma è giusto rischiare”. “Nel caso inseriranno una nuova regola: i concorrenti dovranno necessariamente essere più alti di 1,75...”, ironizza un altro utente. Poi invece, qualcuno appare a favore: “Invece Insinna è bravo. Potrà non avere un carattere così conciliante ma è uno di valore che ha fatto la gavetta. Mentre la vera assurdità è quel Corsi a Reazione a Catena, piazzato in ogni pertugio dall'oggi al domani, conduttore a sua (nostra) insaputa”.

