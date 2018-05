GODS OF EGYPT/ Su Rai 4 il film con Gerald Butler e Nicolas Coster-Waldau (oggi, 3 maggio 2018)

Gods of Egypt, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Gerald Butler, Nicolas Coster-Waldau e Elodie Young, alla regia Alex Proyas. La trama del film nel dettaglio.

03 maggio 2018 Cinzia Costa

il film epico in prima serata su Rai 4

NEL CAST GERALD BUTLER

Gods of Egypt, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 3 maggio 2018 alle ore 21,00. Una pellicola di genere epica e d'avventura dal titolo God of Egypt, che è stata affidata alla regia di Alex Proyas. La pellicola è ambientata nell'antico Egitto, in un epoca antica caratterizzata dalla presenza di Dei potenti e osannati dall'intera popolazione. La narrazione esordisce con il Dio Seth che uccide suo fratello Osiride e tenta di spodestare il futuro erede al trono d'Egitto, ovvero su nipote Horus. I personaggi principali sono stati interpretati da Gerald Butler, Nicolas Coster-Waldau, Elodie Young e Courtney Eeaton. Il regista Alex Proyas appare anche tra i produttori del film mentre la sceneggiatura è stata curata da Matt Sazama, sceneggiatore americano che ha già contribuito al successo di film come Dracula Untold e Power Rangers. Nel 2018 ha prodotto 10 episodi della serie tv Lost in space. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

GODS OF EGYPT, LA TRAMA DEL FILM EPICO

Tutto è pronto per il passaggio di testimone tra Osiride e suo figlio Horus. Quest'ultimo sta per essere incronato re d'Egitto, promettendo al suo popolo pace e serenità. La grande festa però, viene letteralmente rovianta da Seth, fratello di Osiride, intezionato ad impadronirsi del titolo di re. Con uno stratagemma accede alla cerimonia di inconorazione uccidendo suo fratello e ferendo gravemente Horus, il quale rimane sprovvisto di entrambi gli occhi, la sua fonte di potere divino. Mentre l'intero Egitto crolla sotto il governo dispotico di Seth, Horus è costretto a fuggire in esilio, lontano dal suo regno. Trascorre un anno e ad Horus viene offerta un'incredibile opprtunità per vendicarsi di suo zio Seth e riassumere il controllo del regno che gli spetta di diritto. Il giovane Bek, dopo aver consegnato ad Horus uno dei suoi occhi strappatigli da Seth, promette all'ex dinività di aiutarlo a recuperare il secondo, così da restituirgli i suoi poteri. In cambio Horus dovrà aiutare Bek a a riportare in vita Zaya, la sua amata.

© Riproduzione Riservata.