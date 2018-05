GORILLA NELLA NEBBIA/ Su Iris il film con Sigourney Weaver (oggi, 3 maggio 2018)

Gorilla nella nebbia la storia di Dian Fossey, il film in onda su Iris oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Sigourney Weaver, Bryan Brown, alla regia Michael Apted. Il dettaglio.

03 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST SIGOURNEY WEAVER

Il film Gorilla nella nebbia va in onda su Iris oggi, giovedì 3 maggio 2018, alle ore 23,30. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Michael Apted ed è interamente basata sul romanzo autobiografico scritto da Dian Fossey, zoologa americana che ha dedicato la sua intera carriera a studiare il comportamento dei gorilla. Il cast principale di Gorilla nella nebbia vede tra i protagonisti Sigourney Weaver, Bryan Brown, Julie Harris e Iain Glen. Distribuito in Italia dalla Warner Bros, la pellicola riuscì ad ottenere un successo a livello internazionale ricevendo a Club azioni da parte della critica e diverse nomination agli Oscar. Ad interpretare il personaggio principale di Dian Fossey è la celebre attrice americana Sigourney Weaver, nota al pubblico di tutto il mondo come la protagonista è la saga cinematografica di Alien. Nel 2017 l'attrice è apparsa in due pellicole cinematografiche intitolate rispettivamente Nemesi e The Meyerowitz Stories. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

GORILLA NELLA NEBBIA, LA TRAMA DEL FILM

Incentrato su fatti realmente accaduti e legati alla vita di Dian Fossey, nota ricercatrice americana morta in circostanze misteriose in Rwanda, il film esordisce con Dian che parte alla volta dell'Africa per conto del National Geographic. La donna, una delle maggiori esperte al mondo in tema di gorilla, ha come obiettivo proprio quello di censire il numero di primati presenti in Rwanda. In quel territorio la specie dei gorilla è in grave pericolo d'estinzione per via della presenza di una folta schiera di imprenditori influenti e senza scrupoli che finanziano e appoggiano il sistema che ruota attorno ai bracconieri. L'indagine di Dian, riesce dunque di smascherare l'ingente traffico che ruota attorno al mondo dei gorilla, mettendo a repentaglio interessi milionari di personalità influenti del posto. La storia, purtroppo, ha un triste epilogo. La ricercatrice verrà infatti trovata priva di vita, uccisa in circostanze poco chiare. Ancora oggi gli esecutori materiali ed i mandanti dell'omicidio non sono noti.

© Riproduzione Riservata.