GRACE DI MONACO/ Su Rai 3 il film con Nicole Kidman (oggi, 3 maggio 2018)

Grace di Monaco, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Nicole Kidman, Milo Ventimiglia, alla regia Olivier Dahn. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

03 maggio 2018 Cinzia Costa

il film storico in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE MILO VENTIMIGLIA

Grace di Monaco, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 3 maggio 2018 alle ore 21.15. La pellicola storica e biografica che viene trasmessa stasera su Rai 3, è stata interpretata nella parte da protagonista da Nicole Kidman ed è stata diretta nel 2014 da Olivier Dahn, regista di film come I fiumi di porpora 2 - Gli angeli dell'apocalisse e La vie en rose. La trama è incentrata attorno al noto personaggio di Grace Kelly conosciuta al grande pubblico anche come Grace di Monaco, concentrandosi in particolare nei primi anni 60 poco dopo il matrimonio con il principe Ranieri III. Accanto a Nicole Kidman nella cast di Grace di Monaco troviamo anche Milo Ventimiglia, attore americano noto principalmente per le sue apparizioni in serie televisive di successo come Una mamma per amica e Heroes. Tra i produttori del film appare anche Usato Chopra, attore cinematografico di origine indiane apparso in Dhoom 2. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

GRACE DI MONACO, LA TRAMA DEL FILM STORICO

La grande star hollywoodiana Grace Kelly è convolata a nozze con l'erede al trono del principato di Monaco, Ranieri e III. La storia d'amore tra il reale monegasco e l'attrice statunitense ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo, che hanno seguito con trepidante attesa l'evolversi del loro rapporto sentimentale. La loro relazione sembra però vacilllare sotto il peso del desiderio di Grace che vorrebbe rientrare a far parte del mondo cinematografico, rischiando di mettere a repentaglio l'equilibrio del suo matrimonio con il principe Ranieri. Intanto quest'ultimo è alle prese con una delicatissima trattativa diplomatica con Charles de Gaulle, prossimo ad invadere Monaco. Cosa fare Grace? Tornerà ad Hollywood o rimarrà accanto a sua marito per sostenerlo in un periodo così complesso per il principato?

© Riproduzione Riservata.