Giorgio Manetti/ Uomini e Donne: nuova lite con Gianni Sperti. Il web dalla parte dell'opinionista

03 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giorgio Manetti

Oggi, giovedì 3 maggio, dopo la scelta di Nicolò Brigante su Canale 5 tornano i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Come anticipa il sito Isa e Chia, anche in questa puntata ci saranno discussioni in studio tra Gianni Sperti e Giorgio Manetti. Nelle scorse settimane l’opinionista e il cavaliere sono stati protagonisti di un’accesa lite. Il tutto ha avuto inizio quando Alessandra ha accusato il cavaliere fiorentino di avere poco interesse a conoscerla perché fuori dagli studi ha rapporti con altre donne. “Non ho mai fatto mistero di avere rapporti intimi altrimenti sarei un frate. Alessandra c’è qualcosa che cerco e che in te non trovo. È arrogante dire ‘non mi cerca perché ha altre relazioni’”, ha risposto il Gabbiano aggiungendo di aver pensato di lasciare il programma per la “gioia” di Gianni. “Non è vero, che tu ci sia o non ci sia non mi fa né caldo né freddo Tu pensi di essere troppo al centro dell’attenzione”, è stata la risposta piccata dell’ex ballerino. Sperti però ha insistito per capire meglio in cosa consistano le conoscenze del fiorentino: “È giusto che chi ti viene a corteggiare sappia che te fuori frequenti altre donne. Deve sapere se sei stato con qualcuna due giorni prima”.

I social contro Giorgio Manetti

Giorgio Manetti, invece, ha cercato di passare la patata bollente ad Alessandra, rea di cercare un compagno e di averlo portato al disinteresse con il suo modo di fare. “A te non frega nulla di trovarti una donna qua dentro e di innamorarti perché non ne hai bisogno visto che la tua vita sentimentale è attiva al di fuori della trasmissione”, ha sbottato Sperti. Ma il Gabbiano non ha risparmiato nemmeno Gemma Galgani, che ha cercato di intervenire. Purtroppo per il Gabbiano, in studio il pubblico applaudiva tutti tranne lui. Quando Alessandra ha confermato di voler conoscere altri uomini, Giorgio non ha nascosto il suo disappunto: “È solo una questione di amor proprio. Lo ha sempre fatto lui con le donne e andava bene, quando lo fa una donna con lui non è più giusto”, ha sentenziato Gianni. Sui social, il pubblico di Uomini e Donne si è schierato all’unanimità dalla parte di Gianni Sperti: “Gianni, Sbugiarda quel farlocco di Giorgio! Pensa che il mondo intero giri intorno a lui”, “A quanto è quotata la rissa tra Gianni e Giorgio nelle prossime registrazioni? Comunque Gianni regna ultimamente!” e “L’unico che ha capito come è fatto Giorgio è Gianni..Tina stranamente è muta quando si parla di lui”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter.

