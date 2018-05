Giulia De Lellis lancia "Sol Wears Women"/ Una collezione d'abiti creata da lei e da sua mamma Sandra

Giulia De Lellis lancia "Sol Wears Women" , una collezione di abiti in seta e raso creata con l'aiuto di sua madre Sandra. Riparte così dopo la rottura con Andrea Damante

03 maggio 2018 Anna Montesano

Giulia De Lellis

Dopo la rottura con Andrea Damante, Giulia De Lellis dà una svolta alla sua vita e decide di ripartire da se stessa. Mentre ancora non si conoscono le motivazioni della loro rottura (anche se si continua a parlare insistentemente di tradimento da parte di Andrea), Giulia va avanti e riparte dal lavoro. Dopo aver lasciato la casa nella quale conviveva con Andrea Damante, Giulia ha preso una nuova Casa a Verona ed è da qui che è ripartita per un grande progetto nella moda. Negli ultimigiorni, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto intendere ai suoi tantissimi fan di avere un nuovo progetto in atto che presto sarebbe stato svelato. A svelare l'arcano in anteprima è però Uomini e Donne Magazine nel suo nuovo numero in edicola. Giulia De Lellis ha infatti deciso di creare una sua linea di abbigliamento, che si chiamerà Sol Wears Women.

Sol Wears Women, la collezione di Giulia De Lellis

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sfruttato la sua passione per la moda e, con l'aiuto di mamma Sandra, ha messo a punto una bellissima collezione di abiti in seta e raso. La volontà è quella di unire il gusto classico di mamma Sandra, a quello più moderno e contemporaneo di Giulia. Una collezione che sarà, comunque, molto elegante ma adatta anche alle giovanissime. I vestiti della collezione Sol Wears Women, la nuova linea di abbigliamento di Giulia De Lellis e di mamma Sandra, saranno anche ricchi scollature e paillettes. I colori prediletti sono il nero, l’oro e il rosso, gli stessi preferiti anche da Giulia. Gli abiti, inoltre, saranno tutti fatti a mano e Made in Italy.

