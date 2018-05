Grande Fratello 2018/ Due nuove coppie nella Casa? Tarzan corteggia Mariana, Matteo Gentili invece...

03 maggio 2018 Anna Montesano

Sembra ormai che l'atmosfera nella Casa del Grande Fratello si sia distesa. L'uscita di Baye Dame ha portato una ventata sì di malinconia ma, inevitabilmente, ha anche portato un rasserenamento degli animi. La stessa Aida Nizar si è riavvicinata agli altri e ha avuto una serie di chiarimenti con alcuni dei coinquilini. E in questa atmosfera serena, nuovi flirt sembrano essere all'orizzonte. Pare infatti che Alberto Mezzetti, il ben noto Tarzan della Casa, abbia ormai inquadrato la sua preda, E no, non si tratta di Aida, che trova "interessante ma come amica", bensì della bella Mariana. Alberto ha infatti iniziato a corteggiarla con complimenti e adulazioni. La stessa Mariana ha confessato a Lucia Bramieri che, la scorsa mattina, lui le ha detto: "Buongiorno principessa, questa sera ti ho sognata". Mariana, dal canto suo, non sembra essere interessata da Alberto, anche se nella Casa c'è chi trova che "Sareste una coppia perfetta".

Grande Fratello 20198, Matteo Gentili e Alessia Prete: un feeling particolare

Chissà che le avances di Alberto non possano avere col tempo successo, anche se c'è chi crede che Mariana abbia mire verso Luigi Favoloso. Ma quella di Marianna e Alberto sembra non essere l'unica coppia che potrebbe presto formarsi all'interno della Casa del Grande Fratello 15. Sempre più vicini sono infatti Alessia Prete e Matteo Gentili. Sguardi complici, scherzi e feeling tra i due sono ben evidenti, e lo stesso Matteo ammette che "Scherziamo, ci cerchiamo" durante una conversazione con Luigi Favoloso. Che questa complicità possa a breve trasformarsi in amore per l'ex di Paola Di Benedetto? Le premesse ci sono tutte, non ci resta che attendere le prossime novità.

