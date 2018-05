Ida e Riccardo/ Uomini e Donne: la dame è gelosa? Nuove discussioni in studio

Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: continuano i siparietti tra la dama e il cavaliere del trono over che non riescono a trovare un punto d'incontro.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati i grandi assenti nelle puntate della scorsa settimana del trono over di Uomini e Donne. I loro fan si sono ampiamente lamentati sui social: “Sia chiaro che dato che in questa registrazione non si è parlato di Ida e Riccardo mi aspetto minimo una puntata intera solo su di loro” e Ma come si può pensare di parlare di Sossio e del suo harem piuttosto che parlare di Ida e Riccardo!”, hanno scritto due utenti su Twitter. Oggi, giovedì 3 maggio, i riflettori si accenderanno nuovamente sulla burrascosa relazione di Ida e Riccardo. Stando alle anticipazioni del sito Isa e Chia i due daranno vita a uno dei loro tradizioni litigi. Sembra che Ida farà una scenata di gelosia al cavaliere, chiamando in causa Donatella e Valentina, rea di avergli mandato un messaggio di auguri. Nonostante Valentina dica di non aver intenzioni di intromettersi nella loro storia, la discussione si accende in studio.

Continuano le incomprensioni tra Ida e Riccardo

Nonostante Riccardo abbia confessato a Uomini e Donne Magazine che Ida rappresenta la sua donna ideale, i due non riescono a trovare un punto di incontro. Anche Sossio Aruta, che qualche mese fa è uscito con la dama, ha commentato gli sviluppi della frequentazione tra Ida e Riccardo: “A chi non piace Ida! È una bellissima donna, intelligente, con un gran carattere, ma sono arrivato secondo questa volta. È sempre stata il mio interesse primario ma purtroppo non sono riuscito ad entrare nelle sua grazie. Ci ho riprovato tante volte, ma mi ha detto di vedermi solo come un amico. Se dovesse ripensarci non penso sarei disposto a fare altri tentativi, perché sarei solo un ripiego”, ha detto a Uomini e Donne Magazine. Il calciatore ha aggiunto di non essere del tutto convinto dalla genuinità del loro rapporto: “O recitano entrambi visto che da mesi stanno ancora a discutere sul loro rapporto, oppure Ida è veramente presa e Riccardo sta giocando. Un’altra donna lo avrebbe già mandato a quel paese. Sono convinto che la verità si scoprirà a breve”.

