Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a Temptation Island?/ "Trattative in corso con Maria De Filippi": lo scoop

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez parteciperanno a Temptation Island Vip? Novella2000 lancia l'indiscrezione bomba: "La coppia è in trattativa"

03 maggio 2018 Anna Montesano

Con l'avvicinarsi di una nuova estate, il pubblico di Canale 5 inizia a chiedersi quali saranno le coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island. Quest'anno, poi, sembra ormai confermata la prima edizione dedicata alle coppie Vip e pare proprio che la prima coppia pronta a mettersi in gioco sia quella composta da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. "Come riporta in esclusiva il numero di Novella2000 attualmente in edicola, sarebbero infatti in trattative per partecipare al reality delle coppie" scrive il noto portale, confermando che l'argentina e il suo nuovo fidanzato, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip, sarebbero pronti a mettere alla prova il loro amore. Lo scoop sarà presto confermato?

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte di nuovo faccia a faccia?

Quello che però potrebbe tenere incollato il pubblico a questa prima edizione di Temptation Island Vip - che potrebbe essere condotto da Simona Ventura - è il fatto che un'altra coppia partecipante potrebbe essere quella composta dall'ex di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte e la sua nuova fidanzata Paola Di Benedetto. Su Novella2000 infatti si legge: "Ma l’ironia della sorte è che i due potrebbero trovarsi nuovamente faccia a faccia con Francesco Monte, che si accompagnerebbe invece a Paola Di Benedetto. Nella mente diabolica di Maria De Filippi potrebbe esserci proprio una reunion da far impallidire, per il timore di scombinare nuovamente le carte." Un'indiscrezione che, se venisse confermata, prometterebbe al pubblico di Canale 5 non poche scintille. Sarà così?

