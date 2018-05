JOHN WICK/ Sul 20 il film con Keanu Reeves (oggi, 3 maggio 2018)

John Wick, il film in onda su Canale 20 oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Keanu Reeves, Ruby Rose e Hiroyuki Sanada, alla regia Chad Stahelski, La trama del film nel dettaglio.

03 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su canale 20

NEL CAST KEANU REEVES

Il film John Wick va in onda su canale 20 oggi, giovedì 3 maggio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola action con Keanu Reeves che interpreta il personaggio protagonista di Jonathan Wick. La pellicola è una delle principali produzioni action di maggior successo degli ultimi anni. Il primo capitolo della saga dedicata a John Wick, ha potuto contare sulla regia di Chad Stahelski, regista americano e stuntman che ha curato la regia di John Wick e John Wick capitolo 2. Nel 2005 ha collaborato in veste di attore con Kenue Reeves sul set di Costantine. Tra i produttori del film spicca il nome di Eva Longoria, produttrice e attrice americana nota principalmente come una delle protagoniste principali della serie televisiva Desperate Housewives, in cui a vestire i panni del personaggio di Gabrielle. Nel 2018 è apparsa in un episodio della serie TV Jane The Virgin. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JOHN WICK, LA TRAMA DEL FILM

La vita di John Wick sembra essere cambiata radicalmente negli ultimi anni. Da killer professionista a persona comune, John sembra trascorrere finalmente un'esistenza serena e spensierata in compagnia di sua moglie. Tutto cambia lentamente quando la donna purtroppo muore a causa di una terribile malattia. Dopo la perdita di sua moglie, John sembra trovare conforto solo grazie alla cagnolina regalatagli proprio dalla donna poco prima di morire. Una notte però, l'uomo viene aggredito in casa da un gruppo di malviventi che lo pestano in maniera brutale ed uccidono la cagnolina. L'accaduto scatena in John una rabbia tale da spingerlo a tornare sul campo e mettere in pratica tutte le sue abilità di killer professionista. Dopo aver scoperto l'idendità dell'uomo che lo ha aggredito (Yosef Tarasov), inizia a tramare una vendetta esemplare verso quest'ultimo. Nemmeno le minacce di Viggo, il criminale più temuto di Los Angeles, sembrano intimorirlo.

© Riproduzione Riservata.