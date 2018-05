L'uomo geisha, colui che si dedica solo a te/ Piace a tutte le donne? (La vita in diretta)

03 maggio 2018 Stella Dibenedetto

La vita in diretta

Come dev’essere l’uomo? Meglio l’uomo alpha o l’uomo beta? Meglio micio o macho? Nel 2018, i ruoli tra uomo e donna sono sempre più confusi. Sono tanti, infatti, gli uomini che si prendono cura della propria donna facendo per loro praticamente tutto. E’ nato così un corso per trasformare l’uomo in una geisha. A La vita in diretta, Francesca Fialdini ne parla con i propri ospiti, in particolare con una donna che è riuscita a trovare un compagno che si prende totalmente cura di lei. “Mi fa i capelli, ha imparato ad usare la piastra. Ogni sera mi fa un massaggio ai piedi. Mi mette lo smalto e si prende totalmente cura di me” – racconta Cosetta, la fortunata donna che è riuscita a trovare l’uomo geisha. Ma come è riuscita a trasformare il proprio compagno in una geisha? “Abbiamo fatto un corso dove abbiamo imparato a prenderci cura l’uno dell’altra. Lui, però, lo faceva già prima, ma ora ha imparato a farlo in modo professionale”, spiega Cosetta. Al termine del corso, Cosetta e il suo compagno hanno ricevuto un attestato dove si legge: “In love, le coppie si amano”.

L’UOMO GEISHA PIACE DAVVERO A TUTTE?

L’uomo geisha, però, non piace a tutte le donne. C’è, infatti, chi preferisce avere al proprio fianco l’uomo macho per tenere distinti i ruoli. “In una coppia è fondamentale che i ruoli siano distinti. La donna deve avere il proprio spazio. Andare dal parrucchiere, dall’estetista e non aspettare che sia il proprio compagno a farlo”, commentano le ospiti de La vita in diretta. Nel 2018, dunque, c’è chi preferisce avere al proprio fianco un uomo che sia in grado di prendersi totalmente cura della propria persona e chi, invece, vuole un uomo macho che non ha bisogno di chiedere mai. Cosetta, però, l’ospite di Francesca Fialdini, si sente una donna fortunatissima al punto da convolare a nozze con il suo uomo geisha il prossimo 9 giugno. “Mi ha chiesto di sposarlo il giorno del mio compleanno, ma inizialmente non avevo capito. Lui si è inginocchiato e mi ha dato l’anello. Io ho risposto grazie e i miei amici mi hanno detto che avrei dovuto dire sì e tra qualche settimana ci sposiamo”, ha raccontato.

