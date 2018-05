LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2/ Anticipazioni del 3 maggio 2018: una brutta sorpresa per Angela

La mafia uccide solo d'estate 2 anticipazioni del 3 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Angela deve risolvere un grosso problema; Lorenzo si avvicina a Marina.

La mafia uccide solo d'estate 2, in prima Tv assoluta su Rai 1

LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 3 maggio 2018, andrà in onda un nuovo episodio de La mafia uccide solo d'estate 2, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: a fine anni '70, la famiglia Giammaresi vive ancora nella paura che Cosa Nostra si rivalga contro Lorenzo per via della sua testimonianza per l'omicidio Giuliano. Il capofamiglia valuta infatti l'idea di poter emigrare al Nord per sfuggire alla vendetta dei mafiosi, ma Massimo ha già parlato con Buscetta. Il boss ha rivelato infatti di non essere preoccupato per le azioni di Lorenzo e non intende rivalersi sulla sua famiglia. Il fratello però non crede che la parola del Boss possa essere sufficiente per tranquillizzarlo e stabilisce comunque che si trasferirà con moglie e figli. Pia cercherà di mettere pace nella lite successiva fra il padre ed i figli, mentre Salvatore inizia a guardare il genitore con occhi diversi. Ai suoi occhi infatti Lorenzo si sta macchiando di vigliaccheria e vede il trasferimento come un volersi arrendere. Pia di contro vorrebbe rimanere a Palermo come i figli, soprattutto per realizzare il suo sogno. La donna sceglierà definitivamente di opporsi quando il cognato le riferirà di aver ottenuto per lei una cattedra nella scuola locale.

Il nuovo incarico è però collegato alla raccomandazione di Buscetta, fattore che crea qualche incertezza iniziale nella donna. Quando Lorenzo scopre le intenzioni della moglie, decide di supportarla in questa nuova pagina di vita ed annulla la decisione di trasferirsi. Nel frattempo, Fofò scopre che Alice è tornata a Palermo, ma che studia in un'altra scuola e non vuole parlare con Salvuccio. Il clan dei Corleonesi invece uccidono il giudice Terranova. Una volta iniziato il lavoro a scuola, per Pia è evidente che ci siano molte cose che non vanno, soprattutto per la struttura. La donna cerca quindi un dialogo con il Preside, che sembra voler fare nulla per cambiare. Nel frattempo, Massimo inizia a credere che presto Buscetta gli ordinerà un nuovo omicidio a causa della raccomandazione data a Pia. E sarà lui a subire un richiamo dai magiosi quando la donna inizierà a protestare per via delle condizioni disagiate della scuola. Massimo alla fine decide di supportare Pia e risolve le tensioni con la mafia iniziando a lavorare per una ditta di costruzioni. Lorenzo invece si avvicina sempre di più a Marina, una donna che lavora nella Regione e che sembra avere i suoi stessi valori. Grazie a lei scopre che Mattarella sta per avere un incontro con Pertini per cambiare le cose in Regione. Lorenzo decide così di studiare per partecipare al concorso. Salvatore invece scopre finalmente che Alice è in Sicilia, anche se sarà la madre di Fofò a dirglielo, mentre Massimo è di nuovo nel mirino di Buscetta. La sua richiesta di non svolgere incarichi pericolosi per il clan viene presa in malo modo dal boss.

ANTICIPAZIONI DEL 3 MAGGIO 2018, EPISODIO 2

Angela entra in grande crisi quando scopre di essere incinta grazie ad un test di gravidanza. Lorenzo invece è sempre più determinato ad entrare in Regione, l'unico modo che vede per cambiare davvero le cose nella sua Sicilia. La sua recente conoscenza con Marina rischia però di diventare qualcosa di più, soprattutto perché la donna cercherà di aiutarlo a studiare per superare il concorso. Nel frattempo, Massimo è ancora sotto lo sguardo attento di Buscetta, che non intende accettare la sua precedente richiesta. Per il boss si tratta di una questione di fedeltà: per questo chiederà allo scagnozzo di svolgere per lui un incarico importante e potenzialmente pericoloso. Questo permetterà in seguito a Massimo di trascorrere del tempo con Jolanda Rubino ed innamorarsene perdutamente, tanto che i due decideranno di iniziare una relazione. Per Angela invece il pensiero principale riguarda la gravidanza e come abortire. Dato che la ragazza è ancora minorenne dovrà rivolgersi ad una struttura illegale e clandestina.

