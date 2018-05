LA MATASSA/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone (oggi, 3 maggio 2018)

La matassa, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Salvatore Ficarra, Valentino Picone e Domenico Centorame, alla regia Giambattista Avellino. Il dettaglio.

La commedia in prima serata su Canale 5

NEL CAST FICARRA E PICONE

Il film La matassa va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 3 maggio 2018, alle ore 21.25. Una commedia che è stata diretta dal duo comico Ficarra e Picone, in collaborazione con GiamBattista Avellino. La pellicola è stata interpretata dalla coppia comica siciliana affiancato da un cast d'eccezione, composto da Domenico Centorame, Pino Caruso, Claudio Gioe, Anna Safroncik e Tuccio Musemici. Si tratta del terzo film diretto e interpretato da Ficarra e Picone Dopo il grande successo di Nati stanchi e Il 7 e l'8. Giambattista Avellino, che ha collaborato alla regia, è noto per aver diretto la serie di film televisivi iniziata nel 2011 con un Natale per due è proseguita nel 2012 con un Natale con i fiocchi, di cui è stato anche sceneggiatore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA MATASSA, LA TRAMA DEL FILM

Le famiglie di Paolo e Gaetano hanno bruscamente discusso diversi anni prima per questioni economiche. I due cugini, che in tenera età erano molto legati tra loro, finiscono per perdersi di vista per oltre dieci anni. Per puro caso, Gaetano presenzia al funerale di suo zio (il padre di Paolo) credendo che invece della cerimonia funebre il prete stesse celebrando il matrimonio di una sua coppia di clienti (Gaetano gestisce un'agenzia matrimoniale). Paolo è felicissimo di rivedere Gaetano e si convince che suo cugino abbia intenzione di riappacificarsi dopo tanti anni. Gaetano, venuto a conoscenza dell'intezione di Paolo che desidera inserirlo nel suo testamento come suo successore nella gestione dell'albergo di famiglia, decide di non raccontargli la verità. La farsa sembra proseguire senza intoppi ma quando Paolo scopre che Gaetano ha sfruttato la situazione a suo favore tra i due scoppia un violento litigio. Nel finale, però, Gaetano sembra tornare suoi sui passi, scusandosi con suo cugino.

