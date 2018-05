LE IENE SHOW/ Video, diretta e servizi: Pupo e la marijuana legale a scopo ricreativo

Le Iene show, diretta e servizi 3 maggio: Pupo va a Los angeles per capire i dettagli sulla nuova legge sulla marijuana a scopo creativo che può essere consumata e venduta.

Ilary Blasi e Teo Mammuccari

Le Iene show tornano in onda oggi, giovedì 3 maggio, in prima serata su Italia 1. Dopo l’appuntamento domenicale condotto da Nadia Toffa, Nicola Savino, Andrea Agresti, Giulio Golia e Matteo Viviani, la puntata settimanale è affidata alla collaudatissima coppia formata da Ilary Blasi e Teo Mammucari. A commentare i vari servizi della serata ci sarà la Gialappa’s Band. Dal 1997, il programma di Davide Parenti aiuta il pubblico a risolvere i propri problemi. In ogni puntata, sono tantissimi i servizi realizzati dalle Iene su politica, attualità, economia e così via. Sono tantissime le persone che riescono a trovare una soluzione ai propri problemi grazie all’aiuto delle Iene. Tra gli ultimi servizi c’è anche quello su Hassan Al Kontar, il siriano bloccato all’aeroporto di Kuala Lumpur da due mesi e che, forse, potrà uscire a breve dall'aeroporto in cui è imprigionato. Anche nell’appuntamento odierno de Le Iene show non mancheranno servizi interessanti e attualissimi.

LE IENE SHOW, VIDEO: I SERVIZI DELLA SERATA

Tra i servizi della serata c’è quello realizzato da Pupo, iena per una sera. A Los Angeles, dal 1° gennaio 2018, in California, è legale vendere la marijuana a scopo ricreativo. La legalizzazione è arrivata dopo un referendum: il 53% di chi si era recato alle urne aveva votato a favore. La legge consente alle persone che hanno compiuto almeno 21 anni di possedere fino a 28 grammi e coltivare fino a sei piante nella propria abitazione. La legge californiana, inoltre, consente anche la concessione di licenze statali: finora ne sono state concesse centinaia. Per capire le novità introdotte dalla nuova legge sulla legalizzazione, Pupo si è recato a Los Angeles con una telecamera delle Iene e, per la prima volta, proverà a fumare la marijuana. Sarà un’esperienza forte, dunque, per Pupo che è pronto a stupire il proprio pubblico.

