La scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum/ Uomini e Donne: primi gesti da coppia e non solo

La scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum. Cos'è accaduto alla nuova coppia di Uomini e Donne dopo la puntata? Ecco le prime novità e non solo

03 maggio 2018 Anna Montesano

Finalmente il pubblico di Uomini e Donne ha scoperto che la scelta di Nicolò Brigante è Virginia Stablum. Una decisione che ha spiazzato molti, i tanti che credevano che il tronista avrebbe invece voluto al suo fianco Marta Pasqualato. Invece il 23enne catanese è stato chiaro: "Non è questo che cerco adesso, ho voglia di una stabilità, soprattutto per questo momento della mia vita". Queste le parole dette ad una quasi incredula Marta, che ha infatti parlato di "Scelta da codardo", credendo che infatti la decisione di Nicolò non sia stata dettata dal cuore ma dalla paura di quello che sarebbe potuto accadere tra loro nella vita di tutti i giorni. Nicolò però vuole viversi Virginia e la loro vita di coppia è iniziata proprio ieri, quando dopo la scelta hanno pubblicato il loro primo selfie, la prima foto da fidanzati.

SORPRESA IN ARRIVO DALLA PRODUZIONE DI UOMINI E DONNE?

"Noi due ci siamo scelti il primo giorno" sono state la prime parole di Virginia Stablum dopo la bellissima dichiarazione di Nicolò Brigante che, per l'occasione, ha voluto ricreare la scena di Piazza di Spagna, dove Virginia gli ha chiesto qualche settimana fa se era pronto a scegliere. Una scena molto romantica, seguita da un bacio emozionante e tanto atteso, che ha così sciolto tutte le tensioni della giornata. Ma come stanno vivendo Nicolò e Virginia queste prime ore post scelta? I due avranno sicuramente trascorso la prima notte insieme, come di consueto accade alle nuove coppia di Uomini e Donne; e chissà che la produzione non possa regalarci qualche immagine del post scelta dei due ragazzi. Ci sarà una puntata speciale?

