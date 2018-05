Meghan Markle, lettera del fratellastro a Harry/ "Non sposarla, lasciala, non è ancora troppo tardi!"

03 maggio 2018 Anna Montesano

Harry Windsor e Meghan Markle

Il fratellastro della futura sposa del principe Harry, Meghan Markle, ha scritto una lettera nella quale invita il principe a non sposare Megan. Il settimanale In Touch ha riportato le parole infuocate ricche di rancore per un comportamento, secondo Thomas Jr., assolutamente da condannare della sorella verso la sua famiglia: "Caro principe Harry, non è troppo tardi. Meghan Markle non è ovviamente la donna giusta per te. Più si avvicina il tuo matrimonio, più è chiaro che stai compiendo una grave errore. Non riesci a vedere la vera Meghan, che il mondo intero invece ora vede. Il suo tentativo di recitare la parte della principessa, come un’attrice di serie C di Hollywood, è ormai vecchio. La fama le ha dato alla testa, trasformandola in una donna superficiale, presuntuosa, che farà diventare matto te e la famiglia reale. Per non parlare del fatto che ha invitato perfetti sconosciuti al matrimonio, e non la sua famiglia."

"DOVRESTI METTERE FINE A QUESTO FASULLO MATRIMONIO"

Così la lettera del fratellastro di Meghan prosegue: "Chi lo farebbe? Dovresti metter fine a questo fasullo matrimonio da favola, prima che sia troppo tardi. Il padre, che avrebbe dovuto accompagnarla all’altare, non ha ricevuto la partecipazione. Ha dimenticato che se non fosse stato per lui, servirebbe ancora ai tavoli o farebbe la baby sitter". Ricordiamo che Thomas Jr. è il fratellastro 51enne di Meghan Markle. Il 51enne, originario dell’Oregon ha circa quindici anni in più della sorellastra e negli ultimi tempi ha avuto diversi problemi con la legge. Due gli episodi in particolare, quello accaduto a gennaio 2017 quando ha passato una notte in galera per possesso illegale di armi e per aver puntato la pistola contro la sua compagna, mentre a Capodanno è finito in prigione per due giorni a causa una rissa scatenata in stato di ubriachezza.

