Paola di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati?/ Grande Fratello e Matteo Gentili le cause?

Paola di Benedetto chiuse la porta a Francesco Monte e la riapre a Matteo Gentili? Il Grande Fratello potrebbe aver messo in crisi il rapporto tra Madre Natura e il tronista

03 maggio 2018 Hedda Hopper

Francesco Monte e Paola di Bendetto

Francesco Monte e il suo nuovo ciuffo biondo si divertono in Puglia in questo primo scorcio d'estate mentre Paola di Benedetto prende casa a Milano con Rosa Perrotta e passa il tempo con i suoi colleghi dell'Isola dei Famosi, crisi o evoluzione di una storia che i due stanno vivendo con i piedi ben piantati per terra? A quanto pare le ultime rivelazioni della bella Madre Natura hanno lasciato intendere che tra i due sia arrivato il momento di prendere una pausa e guardare avanti magari senza contare uno sull'altro visto che, come lei stessa ha sottolineato più volte, tra loro non c'era ancora un grande amore. In reatlà i due venivano da due storie lunghe e importanti, lui con Cecilia Rodriguez e lei con Matteo Gentili, e a molti sembrava davvero esagerato il loro avvicinamento così repentino tanto che si è pensato subito ad una mossa pubblicitaria. I due hanno rimandato al mittente le accuse ma, alla fine, sembra che tutto si sia ormai arenato.

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO LONTANI DI MATTEO GENTILI

I due si sono ormai allontanati e sembra che in molti pensano che dietro tutto questo ci sia la visita che Madre Natura ha fatto nella casa per chiarire le cose con Matteo Gentili. Il suo ex, infatti ha parlato spesso del suo tradimento e del fatto che è stato tutto repentino, questo l'ha fatta tornare sui suoi passi? Al momento non ci sono conferme ufficiali anche se c'è chi pensa che adesso la bella madre natura possa addirittura fare la sua entrata nella casa del Grande Fratello o addirittura puntare al trono di Uomini e donne nella prossima edizione. Qualcuno avrà ragione o Paola punta a molto di più che ad un altro reality?

© Riproduzione Riservata.