Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 3 maggio 2018: incontri importanti in vista per la Bilancia

03 maggio 2018 Fabio Belli

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI GIOVEDI' 3 MAGGIO 2018

Le previsioni, segno per segno, dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di giovedì 3 maggio 2018. Bilancia: dovete incontrare delle persone che contano. Potrebbero anche offrirti qualcosa di importante. In questi giorni potreste decidere di allontanarti da una situazione che non vi piace, ma vi dovete impegnare di più e darvi da fare. Capricorno: in questa fase della vostra vita dopo una grande stanchezza arriva una situazione più positiva. State cercando di tornare a un certo di equilibrio. Per il Toro Urano sta entrando nel vostro segno e porterà un pò di rivoluzione nella vostra vita, con un desiderio di cambiamento che precedentemente non avete avuto. Fino ad oggi avete spesso vissuto nella paura di vivere sempre qualcosa di certo e questo alcune volte vi ha soffocati. Per chi ha coraggio e voglia di mettersi in gioco da metà maggio le cose cambieranno completamente.

AMORE AL TOP PER...

Capricorno, non sottovalutate gli incontri in amore tra sabato e domenica, Anche venerdì sarà una giornata buona. Marte e Saturno nel segno spingono a cercare qualcosa di più. In questi giorni devi anche cercare di comprendere che qualche cosa deve cambiare rispetto al passato. In amore la Bilancia deve evitare complicazioni da questa sera. Domenica sarà una giornata buona per l'Acquario per recuperare le realtà legate ai sentimenti. Anche l'amore che ad aprile ha vissuto momenti difficili, adesso può recuperare. Amici dei Pesci, non dovete sottovalutare i sentimenti. Non cedete alle trasgressioni che non porteranno a nulla di vantaggioso per voi.

LAVORO AL TOP PER...

Cancro: quando avete un pò di tensione addosso o vi è qualche problema nell'ambito del lavoro vi sentite sotto pressione. Siete un segno governato dalla Luna, e come il vostro pianeta cambiate fasi, in alcuni casi apparite molto positivi, in altri invece quando avete qualche problema scomparite allontanandovi da tutto. Per la Bilancia, chi lavora in gruppo in questi giorni deve rivedere alcune situazioni che non vanno. Per l'Ariete vi sono delle situazioni positive, ma anche degli ostacoli che dovrete affrontare molte volte rappresentati da vere e proprie persone. Devi vivere le situazioni che ti trovi di fronte con maggiore leggerezza.

