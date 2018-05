Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, nessuna crisi/ “Ecco perché si è trasferita a Milano con Paola…”

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, nessuna crisi tra di loro dopo la proposta di matrimonio: “Ecco perché si è trasferita a Milano con Paola Di Benedetto...".

03 maggio 2018 Valentina Gambino

Pietro Tartaglione smentisce la crisi con Rosa Perrrotta

Rosa Perrotta ha deciso di trasferirsi a Milano e di prendere casa con Paola Di Benedetto. Le due ex naufraghe de L'Isola dei Famosi 2018, proseguono anche fuori la loro bella amicizia nata in Honduras. Nel frattempo, questa "separazione" da Pietro Tartaglione dopo la proposta di matrimonio, aveva allertato gli estimatori che hanno avuto paura che la loro relazione d'amore fosse bruscamente terminata. Dopo le prime voci di potenziale crisi, proprio l'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto smentire questo aspetto, confermando che la casa servirà solo da appoggio per il trasferimento a Milano anche di Pietro. Successivamente anche Tartaglione ha voluto precisare il suo punto di vista tramite le Stories di Instagram, scrivendo: “Ragazzi sto ricevendo tanti messaggi di molti di voi che sono preoccupati per questa storia della casa a Milano e vi capisco, detta così sembra quasi che Rosa se ne sia andata, ma non è affatto così. Quindi state tranquilli, state sereni e ricordate che chi non si fida di noi rimarrà deluso, sempre”.

Pietro e Rosa, nessuna crisi

In seguito, Pietro Tartaglione dentro l'automobile, ha voluto ancora una volta precisare le ultime novità di coppia. Nonostante siano cose private, ci teneva a tranquillizzare i fan e chiarire che con Rosa Perrotta procede tutto a gonfie vele. L'ex tronista si è semplicemente trasferita a Milano per lavoro e anche lui, dopo avere risolto alcune cose a Napoli, raggiungerà la futura moglie. Quella casa che la Perrotta condivide con Paola Di Benedetto al momento, serve solo come appoggio. Rosa e Pietro quindi, non vivono nessuna crisi a differenza di Paola e Francesco Monte che forse sono in uno stato di “confusione”. Proprio l’ex Madre Natura ha precisato questo aspetto su Instagram ma non è risultata essere molto chiara: “Come ve lo posso dire? Ci sono momenti nella vita privata delle persone che vanno rispettati. So che la gente si affeziona al personaggio, alla coppia, però ci sono dei momenti e magari non sempre le cose vanno come uno si aspetta. Io confido anche nell’intelligenza delle persone. Non è che se non ci vedete, c’è chissà quale strategia di marketing dietro. A parte che lui lavora spesso sempre in giro per l’Italia, anche io, e niente…confido nell’intelligenza delle persone! A volte spero non ci sia bisogno di parlare più di tanto. Chiuso il discorso”.

