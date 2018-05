Pupo fuma cannabis in California/ Video, Le Iene: inviato in favore della legalizzazione delle droghe leggere

Pupo strafatto in California il Video, Le Iene Show: inviato d'eccezione in favore della legalizzazione delle droghe leggere, ecco come è andato il servizio.

03 maggio 2018 Valentina Gambino

Pupo inviato per Le Iene: strafatto in California

Questa sera Enzo Ghinazzi in arte Pupo, sarà protagonista assoluto di un inedito servizio per Le Iene Show. In diretta da Cologno Monzese, Ilary Blasi e Teo Mammuccari condurranno la nuova puntata del programma ideato da Davide Parenti che dal mercoledì si è ufficialmente spostato al giovedì sera. Dal primo gennaio del 2018, in California è diventato legale vendere marijuana prettamente a scopo ricreativo. Circa un anno prima, un referendum aveva chiesto agli abitanti dello Stato americano di pronunciarsi sulla sua legalizzazione: il 53% di chi è andato alle urne aveva votato favorevolmente. Già dal 1996, era anche concesso e regolamentato a norma di legge, l’uso terapeutico della cannabis. La legge attualmente in vigore delibera che le persone che hanno come minimo 21 anni possono fruirne fino a 28 grammi e seminare fino a sei piante nella propria residenza. Attraverso delle particolari licenze poi, è possibile anche la vendita, così come la coltivazione e la lavorazione della marijuana. Il tutto infatti, è fattibile attraverso delle semplicissime licenze e dal primo gennaio ne sono state concesse centinaia.

Pupo inviato per Le Iene: strafatto in California

Quale sarà il compito di Pupo in tutta questa faccenda strettamente correlata alla marijuana? Gli amici de Le Iene Show, sono voluti volare a Los Angeles con il celebre cantante per organizzare un reportage d’eccezione che lo vedrà protagonista indiscusso alle prese con “l’erba”. Una cosa molto simile era già accaduta a Giucas Casella solo che quella volta, portarono il paragnosta ad Amsterdam, alle prese con legalizzazione e prostituzione. A vestire i panni dell’inviato ci sarà Enzo Ghinazzi che una volta giunto sullo Stato della costa ovest degli USA, proverà – per la prima volta in vita sua – a fumare della marijuana. Il servizio è stato confezionato dalla iena Gaston Zama e verrà mandato in onda in occasione della nuova puntata in diretta questa sera, su Italia 1 con Ilary Blasi e Teo Mammuccari insieme agli irriverenti amici della Gialappa’s Band. Questo servizio ed anche tutti gli altri della serata, potranno essere visionati anche in diretta streaming dal sito ufficiale e la relativa applicazione di Mediaset Extra. Eccovi in anteprima, un piccolo spezzone del servizio: cliccate qui.

© Riproduzione Riservata.