Quinta Colonna/ Anticipazioni: Alessandro Sallusti e Nunzia De Girolamo tra gli ospiti (3 maggio)

Quinta Colonna Anticipazioni del 3 maggio: torna la nuova puntata con protagonista Paolo Del Debbio, tra gli ospiti anche Alessandro Sallusti e Nunzia De Girolamo.

03 maggio 2018 Valentina Gambino

Quinta Colonna, anticipazioni

Quinta Colonna non era a rischio chiusura? Questa era l’ipotesi che si era paventata in questo periodo ma intanto, il programma con protagonista Paolo Del Debbio, continua ad appassionare gli estimatori di politica e attualità. Ecco perché, anche stasera nella prima serata, torna puntuale a partire dalle 21.20 circa. Quali saranno gli ospiti e le anticipazioni di oggi, giovedì 3 maggio? Scopriamolo a seguire. Al centro della trasmissione condotta dal preparato giornalista, ci saranno come sempre numerose tematiche dedicate all’attualità così come alla politica e le ipotesi di Governo tecnico ed elezioni anticipate. Prenderanno parte al confronto, la deputata Pd Alessia Morani, l’esponente di Fi Nunzia De Girolamo, il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga (Lega) e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Proprio di recente quest’ultimo, tra le pagine del suo quotidiano, ha “massacrato” Marco Travaglio attraverso un editoriale: ne parlerà anche stasera? Lo scopriremo solo tra qualche ora.

Quinta Colonna, ospiti e anticipazioni

Anche Nunzia De Girolamo così come Sallustri, in questo ultimo periodo ha avuto modo di scagliarsi contro Luigi Di Maio. Intervistata da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 ha espresso il suo punto di vista sul candidato premier del Movimento 5 stelle: "C'è un'arroganza da parte di Luigi Di Maio che sta diventando più antipatico di Matteo Renzi", ha affermato. "Noi abbiamo fatto un'alleanza e abbiamo raggiunto un risultato migliore degli altri e non penso che questa coalizione si possa dividere", ha proseguito mandando una bella frecciatina anche a Matteo Salvini. E sullo stallo: "Si torni alle urne", ha concluso. Staremo a vedere se stasera, durante il nuovo appuntamento con Quinta Colonna, avrà cambiato il suo punto di vista o se - di contro – sarà rimasta coerente con le sue idee e il suo chiaro punto di vista. Paolo Del Debbio anche questa sera, avrà modo di affrontare i nuovi dibattiti politici in attesa di novità sulla formazione del nuovo governo. L’appuntamento con il programma di Rete4 è quindi rinnovato per la prima serata di oggi, giovedì 3 maggio a partire dalle 21.20 circa.

© Riproduzione Riservata.