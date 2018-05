Regina Elisabetta, vola in elicottero da Louis Albert Charles/ Impaziente di conoscere il Royal baby

In volo da Windsor a Kensington Palace, la Regina Elisabetta è andata a conoscere il suo sesto pronipote, il principe Louis Albert Charles, terzogenito di William e Kate

03 maggio 2018 Anna Montesano

Regina Elisabetta

La regina Elisabetta, 92 anni appena compiuti, impaziente di conoscere il nipote, ha fatto preparare l’elicottero ed è volata nel castello di Windsor, dove nell’appartamento 1A risiedono William, Kate Middleton, George, quasi 5 anni, Charlotte, 3, e l’ultimo arrivato Louis Albert Charles. Elisabetta II ha anche portato dei fiori accuratamente scelti per la neomamma, la duchessa di Cambridge. I neo genitori avevano deciso di far visita alla regina e al principe Filippo nel fine settimana, ma Elisabetta ha anticipato il tutto impaziente di conoscere il nuovo arrivato. Ricordiamo anche che il duca di Edimburgo è ancora in convalescenza, dopo l’operazione all’anca di un paio di settimane fa, e non può ricevere visite. Una fonte vicina alla famiglia reale ha fatto sapere che: "La Regina era molto desiderosa di incontrare il nuovo pronipote e di vedere George e Charlotte, quindi visto che i Cambridge non potevano andare a Windsor, Elisabetta ha deciso di andare da loro".

Grande fermento per la regina Elisabetta e non solo

Intanto gli altri membri della Royal Family sono stati ieri ugualmente impegnati per un evento non trascurabile: il compleanno della Principessa Charlotte, che ora ha 3 anni. Il principe Filippo, 96 anni, intanto sta portando avanti una ripresa molto lenta e il suo obiettivo è essere pronto per il matrimonio di Harry e Meghan Markle, in programma il prossimo 19 maggio. Grande fermento quindi nella famiglia reale tra il nuovo arrivato ed il matrimonio che si terrà tra poche settimane tra Harry e Meghan Markle. Ultima curiosità riguardo la regina Elisabetta II, per la sua durata, il suo regno è al 39º posto nella classifica dei regni più lunghi della storia; è il Capo di Stato in carica da più tempo, dopo la morte di re Rama IX di Thailandia, avvenuta il 13 ottobre 2016.

