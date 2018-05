Rita Rusic vs Valeria Marini/ La guerra fredda tra le donne di Vittorio Cecchi Gori (Pomeriggio 5)

Guerra fredda tra Rita Rusic e Valeria Marini, le due donne più importanti della vita di Vittorio Cecchi Gori: dopo le due parole della Rusic, la showgirl replicherà? (Pomeriggio 5).

03 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Rita Rusic

Rita Rusic e Valeria Marini, le donne più importanti di Vittorio Cecchi Gori. Il produttore è legato ancora all’ex moglie per la presenza dei figli Mario e Vittoria. Nonostante i rancori del passato, Rita Rusic è la donna che è stata più accanto a Vittorio Cecchi Gori durante il periodo in cui è stato male. Partita da Miami con il figlio Mario, la Rusic ha assistito l’ex marito nei giorni più difficili tornando negli Stati Uniti solo quando è stato meglio. Completamente ristabilito, Vittorio Cecchi Gori ha voluto festeggiare il suo compleanno insieme al figlio Mario e alle persone più importanti della sua vita tra le quali c’era proprio Valeria Marini. La presenza dell’ex compagna, documentata da foto e video, ha scatenato la rabbia di Rita Rusic che, direttamente da Miami, ha sferrato un attacco pesantissimo alla showgirl direttamente da Miami accusandola di aver rovinato la famiglia Cecchi Gori. Dell'argomento si occupa anche Barbara D'Urso nella puntata odierna di Pomeriggio 5.

IL DURO ATTACCO DI RITA RUSIC A VALERIA MARINI

Dai microfoni della trasmissione di Raiuno, Sabato Italiano, Rita Rusic ha usato parole durissime contro Valeria Marini. “Non dovevano esserci telecamere e fotografi a quella festa, Mario è molto restio a mostrarsi e a essere fotografato. È tutto fatto apposta per dare fastidio alla famiglia. Quando tu stavi male, abbiamo visto chi c'era. Ci sono persone che vengono solo quando ci sono fotografi e telecamere, o addirittura li fanno venire loro, per farsi pubblicità. Facciamo subito un nome, un esempio: Valeria Marini non è gradita dai figli. Lei ha rovinato la famiglia. Io mi ricordo i Natali in cui Vittorio non poteva venire a casa, per 5 anni non ho potuto parlare con Vittorio. Mi ricordo una festa di compleanno di Mario in cui sono arrivata con Angelo Perrone e siamo stati cacciati davanti a tutti” – sono state le rivelazioni fatte dalla Rusic che, pur essendosi riconciliata con l’ex marito, ha aggiunto - Certe cose non me le voglio dimenticare. Vittorio, dovresti avere più sensibilità quando c'è la famiglia coinvolta, devi imparare a non farti usare". La replica di Valeria Marini non è ancora arrivata: la showgirl replicherà nei prossimi giorni?

© Riproduzione Riservata.