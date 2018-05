Shannen Doherty/ In ospedale per un altro intervento dopo il cancro: l'annuncio su Instagram

Shannen Doherty torna di nuovo in ospedale per un altro intervento dopo il cancro e la notizia che tutto si stava sistemando: l'annuncio su Instagram mette in crisi i fan, e adesso?

03 maggio 2018 Hedda Hopper

Solo qualche mese fa Shannen Doherty aveva annunciato sui social la remissione del suo cancro e la possibilità che forse a vincere sarebbe stata proprio lei. Un lungo calvario, spesso condiviso sui social, e poi finalmente la luce alla fine del tunnel, i bei capelli mori pronti a ricrescere, qualche in ruga in più sul viso ma sempre sorridente e naturale, il suo percorso è stato di esempio per molti che la seguono, la amano e che sono cresciuti vedendola in tv nel suo iconico ruolo nella serie tv cult Beverly Hills 90210. Dopo polemiche durate anni e che si sono trascinate anche dopo il finale della serie (per via di alcuni comportamenti da diva avuti sul set), Shannen Doherty si è molto riavvicinata al suo pubblico che in questi mesi le è stato di supporto durante la malattia ma che ieri è di nuovo tornato a tremare per via di quello che è successo.

SHANNEN DOHERTY TORNA IN OSPEDALE

Proprio su Instagram l'attrice ha annunciato il suo ritorno in ospedale per un intervento che dovrà subire ma di cui non ha detto poi molto. Non sappiamo bene se l'operazione riguarda il ritorno del suo male o proprio qualche piccolo problema sorto dopo. L'unica cosa che ha spiegato è che il dottore le ha prelevato del sangue prima dell'intervento e che per via della trasfusione che la attende ha ringraziato tutti coloro che lo donano senza aspettarsi niente in cambio. Inoltre l'attrice ha voluto annunciare anche che, quando i dottori le daranno il via libera, anche lei sarà tra i donatori proprio per aiutare e ricambiare tutto quello che gli altri hanno fatto per lei in questi anni senza mai chiedere niente. Avrà modo di farlo e quando dirà qualcosa in più riguardo a quello che è successo?

