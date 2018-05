THE VOICE OF ITALY 2018/ Diretta semifinale 3 maggio: chi saranno i finalisti?

03 maggio 2018 Stella Dibenedetto

The Voice of Italy 2018

Penultimo appuntamento con The Voice of Italy 2018. Questa sera, alle 21.20 su Raidue, Costantino Della Gherardesca conduce la semifinale del talent show di Raidue. Per J-Ax, Francesco Renga, Al Bano e Cristina Scabbia è arrivato il momento di scegliere il finalista del proprio team. Alla finalissima della prossima settimana arriveranno solo quattro talenti tra i quali verrà poi eletta la voce del 2018. I quattro coach di The Voice of Italy 2018 sceglieranno i quattro finalista tra i 16 concorrenti che sono riusciti a conquistare la semifinale. Nella finalissima di giovedì 10 maggio, invece, a decretare il vincitore assoluto di The Voice of Italy 2018 sarà il pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto. Chi, dunque, riuscirà a conquistare la finalissima?

THE VOICE OF ITALY 2018: I SEMIFINALISTI

Sono sedici i talenti che si sfideranno nella semifinale di The Voice of Italy 2018. Solo in quattro riusciranno a staccare il biglietto per l’ultimo atto del talent show di Raidue. I 16 concorrenti si sfideranno in battle dirette. Per il Team Al Bano, nella prima battle si sfideranno Raimondo Cataldo e Tekemaya mentre nella seconda battle Maryam Tancredi lancerà la sfida a Mara Sottocornola. Per il Team J-Ax, nella prima battle, invece, si sfideranno Antonio Marino e Andrea Tramacere; nella seconda battle, invece, Beatrice Pezzini sfiderà Riki. Per il Team Francesco Renga, Asia Sagripanti e Marica Fortugno saranno le protagoniste della prima battle mentre nella seconda si sfideranno Mirco Pio Coniglio e Deborah Xhako. Per il Team di Cristina Scabbia, infine, nella prima battle si sfideranno Elisabetta Eneh e Laura Ciriaco mentre nella seconda Andrea Butturini si confronterà con Alessandra Machella.

IL REGOLAMENTO DELLA SEMIFINALE

I sedici semifinalisti di The Voice of Italy 2018, quattro per ogni team, si sfideranno in battle dirette. I concorrenti di Al Bano, Francesco Renga, Cristina Scabbia e J-Ax sono stati divisi in coppie duettando su uno stesso brano. Al termine delle battle verranno eletti due vincitori per ogni team, ma solo quattro voci riusciranno a conquistare un posto nella desideratissima finale. I quattro finalisti verranno scelti attraverso il nuovo sistema del Sing Off: uno spareggio in cui i vincitori delle battle si esibiranno sulle note del brano presentato alle Blind Auditions. La decisione spetterà ai quattro coach che dovranno scegliere un solo finalista per il proprio team. Il vincitore di The Voice of Italy 2018 porterà a casa un contratto con la casa discografica Universal Music Italia.

DOVE VEDERE LA SEMIFINALE

La semifinale di The Voice of Italy 2018 può essere seguita su Raidue a partire dalle 21.20, ma anche in streaming sulla piattaforma Raiplay. Il penultimo appuntamento con il talent show di Raidue può essere seguito anche in radio, sulle frequenze di Rai Radio2. I commentatori ufficiali del programma sono Gino Castaldo ed Ema Stokholma, insieme al gruppo d’ascolto “Back2Back”. Per la semifinale di The Voice of Italy 2018, dunque, è tutto pronto. Chi accederà la finalissima? Lo scopriremo al termine dell’appuntamento odierno.

